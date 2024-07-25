Üniversitelerde 71 yeni nesil program

Dijital teknolojiler alanında yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak, Türkiye genelindeki üniversitelerde bu yıl yeni yapay zekâ programları açılacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarındaki yeni program ve bölümler ile bunların hangi üniversitelerde olacağını açıkladı. 21'i lisans, 50'si ön lisans olmak üzere toplam 71 yeni program açılacağını ve bu programların bu yıl ÖSYM kılavuzuna dâhil edileceğini belirten Özvar, "Yeni programlar, Yükseköğretim Kurulu'nun önümüzdeki dönemde istihdamı önceleyen vizyonunun da bir göstergesi. İstihdam odaklı programları devreye sokarken işlevini kaybeden programları sistem dışına çekmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde, bu yöndeki eğilim daha da güçlenecektir" dedi.Yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıklayan Özvar "Bu yeni modelde, kapasite açısından daha önde olan üniversitelerin koordinatörlüğünde ve bilişim temelli programlara mahsus olmak üzere bazı derslerin merkezi olarak verilmesini planlıyoruz. Bu şekilde, üniversitelerimizdeki nitelikli akademik kadroların birikiminden diğer üniversitelerin de yararlanması mümkün olacaktır" bilgisini verdi. Yeni modelde ortak derslere ve bu dersleri merkezi olarak verebilecek öğretim üyelerinin isimlerine dair bir havuz oluşturulacak. Söz konusu dersler tüm üniversitelerde aynı gün ve saatte verilecek.Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, belirledikleri yeni lisans programlarının haricinde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir "Siber Güvenlik Mühendisliği" programının açılması ve mevcut "Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği" programının "Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği" olarak yapılandırılması için ayrıca bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Özvar, "Özellikle Siber Güvenlik Mühendisliği programının yükseköğretim sistemimiz için yeni bir açılım olacağına inanıyorum. Bu isimle faaliyet gösteren ön lisans programlarının daha da güçlenmesi için bir zemin oluşacaktır. Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği de yapay zekâ temelli program oluşturma amacımıza hizmet eden bir değişiklik olacaktır" bilgisini verdi.Yeni açılacak lisans programlarından bazıları ve açılacakları üniversiteler şöyle:1- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Ön- Yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Büyük Veri Analistliği, Bulut Bilişim Operatörlüğü ön lisans ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları;2- Atatürk Üniversitesi: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları;3- Bursa Teknik Üniversitesi: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları;4- Ege Üniversitesi: Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları;5- Eskişehir Teknik Üniversitesi: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zekâ ön lisans programları;6- Gaziantep Üniversitesi: İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Robotik ve Yapay Zekâ, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları;7- Harran Üniversitesi: Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı;8- İstanbul Teknik Üniversitesi: Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı;9- Karabük Üniversitesi: Yapay Zekâ Operatörlüğü, Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama ön lisans programları;10- Karadeniz Teknik Üniversitesi: Yazılım Geliştirme lisans ve Yapay Zekâ Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları;11- Kayseri Üniversitesi: İnsansız Araç Teknikerliği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları;12- Kocaeli Üniversitesi: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans ve İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zekâ ön lisans programları;13- Konya Teknik Üniversitesi: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans programı;14- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi: İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Büyük Veri Analistliği ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans programları;15- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programı;16- Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları;17- Sakarya Üniversitesi: Veri Bilimi ve Analitiği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programları;18- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Yapay Zekâ Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zekâ, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları;19- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Büyük Veri Analistliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı ön lisans programları;20- Trakya Üniversitesi: Robotik ve Yapay Zekâ, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları açılacak.