Üniversitelerde yeni dönem: Yatay geçişte kurallar değişti

Üniversite öğrencilerinin yatay geçiş süreçlerini doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve yatay geçiş ile yurtdışı denklik işlemlerini kapsayan yönetmelik değişikliği 28 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başlandı. Yeni düzenleme özellikle kurumlar arası yatay geçişlerde başarı kriterlerinden yabancı dil şartlarına, yurtdışından geçişlerden sınıf intibakına kadar birçok başlıkta daha net ve sıkı kurallar getiriyor. Yeni yönetmelikle birlikte yatay geçişte daha seçici, daha kontrollü ve akademik başarıyı merkeze alan bir dönemin başladığı ifade ediliyor.

BAŞARI ŞARTI YÜKSELTİLDİ

Yönetmelikle birlikte yatay geçiş başvurularında aranan akademik başarı kriteri yeniden düzenlendi. Buna göre öğrencilerin, geçiş yapmak istedikleri program için daha yüksek bir başarı düzeyini sağlamaları gerekecek. Üniversiteler arası yatay geçişte başarı barajı 80'den 90'a yükseltildi. Uygulamayla birlikte, özellikle yoğun talep gören bölümlerde not ortalaması barajının yükselmesi hedefleniyor.

ALT SINIFA GEÇİŞE SINIR

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, öğrencilerin bulundukları sınıftan daha alt bir sınıfa yatay geçiş yapmalarına getirilen sınırlama oldu. Buna göre öğrenciler, mevcut öğrenim düzeylerinin gerisine düşecek şekilde bir geçiş talebinde bulunamayacak. Böylece yatay geçiş yoluyla öğrenim süresinin uzamasının ve plansız geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

YABANCI DİL ŞARTI NETLEŞTİ

Yabancı dilde eğitim veren programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için dil yeterliliği şartları da açık biçimde tanımlandı. Öğrencilerin, geçiş yapmak istedikleri üniversitenin uyguladığı yabancı dil sınavını ya da YÖK tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası dil sınavlarından birini başarıyla tamamlamaları gerekecek. Bu şartı sağlayamayan adaylar için koşullu kayıt uygulamasına izin verilmeyecek.

ÜNİVERSİTELER TAKVİMİ YENİDEN BELİRLEYECEK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme sonrası, üniversitelerin yatay geçiş kontenjanlarını ve başvuru takvimlerini yeni kurallara göre güncellemesi bekleniyor. Uzmanlar, adayların başvuru sürecinde yalnızca not ortalamasına değil, dil yeterliliği, intibak koşulları ve belge gerekliliklerine de dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.

YURTDIŞINDAN GEÇİŞTE BELGE ZORUNLULUĞU

Yönetmelik değişikliği, yurtdışındaki üniversitelerden Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için de yeni yükümlülükler getirdi. Buna göre öğrencilerin, eğitim aldıkları süre boyunca ilgili ülkede fiilen bulunduklarını resmi belgelerle kanıtlamaları gerekecek. Ayrıca yurtdışındaki açık veya uzaktan öğretim programlarından, Türkiye'deki örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılmasına izin verilmeyecek.

ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yatay geçiş artık istisnai bir hak. Not ortalaması, başvurulan bölümdeki rekabet dikkate alınarak daha belirleyici olacak.

Öğrenciler bulundukları sınıftan daha alt bir sınıfa geçiş yapamayacak. Bu nedenle sınıf ve dönem bilgileri başvuru öncesinde mutlaka kontrol edilmeli.

Yabancı dilde eğitim veren programlara geçişte dil yeterliliği zorunlu. Üniversitenin kabul ettiği sınav ve puanlar önceden incelenmeli.

Yurtdışından yatay geçiş düşünen öğrenciler, eğitim aldıkları ülkede fiilen bulunduklarını resmi belgelerle ispatlamak zorunda.

Açık veya uzaktan öğretim programlarından Türkiye'deki örgün programlara geçiş mümkün değil.

Her üniversitenin kontenjanı, başvuru tarihi ve ek şartları farklı olabileceği için ilanlar üniversite bazında takip edilmeli.

Eksik belge, yanlış sınıf bilgisi veya süresi kaçırılan başvurular telafi edilemiyor.