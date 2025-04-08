Üniversitelerin geleceği İstanbul’da konuşuldu

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) organize ettiği, 3 gün sürecek 10'uncu EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı. Ana medya sponsorluğunu SABAH Gazetesi'nin üstlendiği, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirvenin açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yanı sıra ABD, Mısır, Malezya gibi ülkelerden üst düzey isimler katıldı. Zirvenin açılışında konuşan Vali Gül, "Ülkemizin bir hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1 milyon uluslararası öğrenciye ulaşma hedefi. İnsanlar bilmediğinin düşmanıdır. Tanımadığının düşmanıdır. Kültürlerin birbirini tanıması, öğrencilerin birbirini tanımasıdır" dedi.

DÜNYADA İLK 10'DAYIZ

YÖK Başkanı Özvar ise "Türkiye 360 bin uluslararası öğrencisiyle dünyada 10 ülke arasındadır. Bu sayıyı 2030'a kadar 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Gazze'de yaşanan zulme de değinen Özvar, ABD ve Avrupa'daki bazı üniversitelerde Gazze'ye destek veren akademisyen ve öğrencilerin maruz kaldığı baskılara tepki gösterdi. Özvar "Harvard Üniversitesi'nde Profesör Cemal Kafadar'a ve Tufts Üniversitesi'nde Rümeysa Öztürk'e yapılan muamele gibi son zamanlarda yaşanan rahatsız edici örnekler, akademik özgürlüğün endişe verici bir şekilde erozyona uğradığını ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTELER KRİZ ÇÖZMELİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Kurucu ve Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın da "Üniversiteler artık yalnızca bilgi üreten değil aynı zamanda küresel krizlere çözüm geliştiren ve insanlığa katkı sunan merkezler olmalıdır. Üniversiteler ülkeler arasında uzun vadeli barış ve işbirliğini sağlamak için önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır" dedi.