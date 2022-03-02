Üniversitelerin tercih tabanı genişleyecek

YÖK
Başkanı Erol Özvar
, Meclis
Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu'nda baraj puanının kaldırılmasına ilişkin konuştu. Özvar, yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarında baraj puanının kaldırılmasına ilişkin, "Bizim yapmaya çalıştığımız tercih tabanını genişletmektir, üniversiteye puansız öğrencileri sokmak değil. Eğer 2021 yılında TYT
'de puanı hesaplanabilen öğrenciler baraj olmasa idi 2 milyon 393 bin olacaktı. Eğer baraj olmasa idi AYT
'de 763 bin 638 aday ilave olarak lisans programları için tercihte bulunma hakkı elde edeceklerdi. Eğer baraj olmasaydı tercih sayısı yaklaşık olarak 6 milyon olacaktı" dedi. Özvar, "Yani mevcut kontenjanlara çok ama çok daha fazla sayıda öğrencilerimiz tercihte bulunacaktı. Biz aslında tercih tabanını çok ciddi bir şekilde genişletmiş olduk. O psikolojik baskı büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu. Daha fazla öğrencinin tercih yapma imkânına veya hakkına sahip olmasını sağlamış olduk. Daha dinamik bir süreç olacak" ifadelerine yer verdi.