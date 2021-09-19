Üniversiteli olmak için ikinci şans: 10 soruda ek yerleştirme

23 Eylül'e kadar sürecek ek yerleştirmede adaylara 24 tercih hakkı tanınacak. Adaylar bu kez başarı sırlamalarına göre değil, genel yerleştirmeden sonra oluşan taban puanlarına göre yapacaklar. O bölümü sadece o taban puandan daha yüksek puana sahip adaylar seçebilecek. Peki üniversiteli olmak için ikinci bir şans olan ek yerleştirme süreci nasıl işleyecek?

1-Kaç boş kontenjan var?

Genel yerleştirmede üniversitelerde 195 bin 304 boş kontenjan oluşmuştu. Yerleşip de kaydolmayan 68 bin 932 aday var. Böylece ek yerleştirmede adaylar için 264 bin 236 kontenjanlık bir boşluk oluştu. Bunun 134 bin 630'u 4 yıllık, 129 bin 606'sı da 2 yıllık önlisans programlarından oluşuyor.

2-Kimler tercih yapabilecek?

2021-YKS ilk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş ya da açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olması gerekiyor. Özel Yetenek Sınavı ile bir bölüme yerleşen öğrenciler de ek yerleştirme tercihi yapabilirler.

3-Kimler tercih yapamaz?

Kayıt olunsun veya olunmasın herhangi bir bölüme yerleştirilen aday tercih yapamaz.

4-Tercih sayısı kaç olacak?

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. Ancak genel yerleştirmede yaptığınız tercihlerin ek yerleştirmede geçerli değil. Yeniden bir liste oluşturup tercih bildiriminde bulunmak gerekir.

5-Boş kontenjanları nereden öğrenebilirsiniz?

ÖSYM'nin internet sitesindeki "Ek Yerleştirme Kılavuzu"nda hangi üniversitenin hangi bölümlerinde, ne kadar kontenjan boşluğu yer aldığı detaylı bir şekilde yazılı.

6-Tercih ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme ücreti bu yıl 25 TL olarak belirlendi. Ücretin 24 Eylül'e kadar ÖSYM'nin kılavuzda belirttiği banka hesaplarından birine yatırılması gerekiyor

EN KÜÇÜK PUAN KOŞULU

7-4 yıllık lisans programlarını kimler tercih edebilir?

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını, yalnız programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek. YKS Ek Yerleştirme kontenjan kılavuzundaki Tablo-4'de yer alan lisans programlarını seçecekseniz o programın genel yerleştirmede oluşan minimum puanının üstünde olmalısınız.

8-2 yıllık önlisans programlarını kimler tercih edebilir?

TYT puanı 150 ve üzeri olanlar Ek kontenjan kılavuzundaki Tablo-3'te yer alan programlar arasından tercih yapabilir.

9-Özel yetenekle alan bölümlere tercihler nasıl yapılacak?

2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekiyor.

10-Yerleştirmeler nasıl yapılacak?

Her programın boş kontenjanı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek. Genel yerleştirmelerin aksine ek yerleştirmelerde sıralama değil puana öncelik verilecek.