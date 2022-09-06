Üniversiteli olmak için ikinci şans: 10 soruda ek yerleştirme

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) herhangi bir bölüme tercih yapıp yerleşemeyen ya da tercih yapmayan tüm adayların yararlanabileceği ek yerleştirme dönemi bugün başlıyor. 13 Eylül'e kadar sürecek ek yerleştirmede adaylara 24 tercih hakkı tanınacak. Adaylar bu kez tercihlerini başarı sıralamalarına göre değil, genel yerleştirmeden sonra oluşan taban puanlarına göre yapacaklar. Bir bölümü sadece o taban puandan daha yüksek puana sahip adaylar seçebilecek. Peki üniversiteli olmak için ikinci bir şans olan ek yerleştirme süreci nasıl işleyecek? İşte 10 soruda ek yerleştirmeyle ilgili tüm detaylar:2022 YKS ilk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. Merkezi yerleştirmede tercih yapan ancak yerleşemeyen adaylar ile hiç tercih yapmamış olanlar ek yerleştirmeden yararlanabilir. Özel Yetenek Sınavı ile bir bölüme yerleşen öğrenciler de ek yerleştirme tercihi yapabilirler.Kayıt olunsun veya olunmasın herhangi bir bölüme yerleştirilen aday tercih yapamaz.Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. Ancak genel yerleştirmede yapılan tercihler ek yerleştirmede geçerli değil. Yeniden bir liste oluşturup tercih bildiriminde bulunmak gerekir.ÖSYM'nin internet sitesindeki "Ek Yerleştirme Kılavuzu"nda hangi üniversitenin hangi bölümlerinde, ne kadar kontenjan boşluğu yer aldığı detaylı bir şekilde yazılı.Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını, yalnız programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek. YKS Ek Yerleştirme kontenjan kılavuzundaki Tablo-4'te yer alan lisans programlarını seçecekseniz o programın genel yerleştirmede oluşan minimum puanının üstünde olmalısınız.Baraj uygulaması kaldırıldığı için bu yıl 2 yıllık programları tercih etmek için asgari TYT 150 puan koşulu aranmayacak. Puanı hesaplanan her aday Ek Kontenjan kılavuzundaki Tablo-3'te yer alan programlar arasından tercih yapabilir.2022 YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekiyor.Her programın boş kontenjanı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek.