Üniversiteli olmak için ikinci şans

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) herhangi bir bölüme tercih yapıp yerleşemeyen ya da tercih yapmayan tüm adayların yararlanabileceği ek yerleştirme 6 Eylül'de başladı. 11 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek ek yerleştirmede adaylara 24 tercih hakkı tanındı. Adaylar bu kez tercihlerini başarı sıralamalarına göre değil, genel yerleştirmeden sonra oluşan taban puanlarına göre yapacaklar. O bölümü sadece o taban puandan daha yüksek puana sahip adaylar seçebilecek. Peki üniversiteli olmak için ikinci bir şans olan ek yerleştirme süreci nasıl işleyecek? İşte ek yerleştirmeyle ilgili detaylar:2024-YKS ilk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. Merkezi yerleştirmede tercih yapan ancak yerleşemeyen adaylar ile hiç tercih yapmamış olanlar ek yerleştirmeden yararlanabilir. Özel Yetenek Sınavı ile bir bölüme yerleşen öğrenciler de ek yerleştirme tercihi yapabilirler. Kayıt olunsun veya olunmasın herhangi bir bölüme yerleştirilen aday tercih yapamaz.ÖSYM'nin internet sitesindeki "Ek Yerleştirme Kılavuzu"nda hangi üniversitenin hangi bölümlerinde, ne kadar kontenjan boşluğu yer aldığı detaylı bir şekilde yazılı.Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym. gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 80 TL olarak belirlendi. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecek ayrıca, adayların yerleştirme sonuç belgelerinde de yer alacak tarihler arasında yapılacak. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçlarında da belirtilecek.