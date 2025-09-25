Üniversiteli olmak için ikinci şans

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumuna yerleşen adayların kayıtlarını tamamlamasının ardından boş kalan kontenjanlar için de ek yerleştirme 25-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar ek yerleştirme için kılavuza ÖSYM sitesinden ulaşabilecekler. Ek yerleştirmeye katılmak isteyenler 130 TL ödeyecek. Ücreti ödemek için son tarih 1 Ekim 2025 saat 23.59. Ek yerleştirme ise bu ilk merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanların yanı sıra yerleştiği halde kayıt yaptırmayanlar nedeniyle oluşacak bu boş kontenjanlar için yapılacak.

KILAVUZU İYİ İNCELEYİN

Adaylar 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini T. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov. tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacak. Tercih işlemleri 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Ek yerleştirme işlemleri 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKSYükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.