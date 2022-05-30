Ünlem Cümleleri - Ünlem İşareti İle İlgili Cümleler Ve Kullanıldığı Yerlere Örnekler

Günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılan cümleler belirttikleri anlamlar ile dikkat çekmektedir. Bu cümleler arasında, ünlem cümleleri oldukça fazla alana sahiptir. Ünlem cümlelerini daha iyi anlayabilmek için, ünlem işareti ile ilgili cümleler ve kullanıldığı yerlere örnekler ile ilgili haberimizi birlikte inceleyelim...

Ünlem Cümleleri

Ünlem cümleleri; heyecan, korku, kızgınlık, coşku, sevgi ve benzer duyguları belirtmek için kullanılmakta olan cümlelerdir. Genellikle bu cümleler içerisinde, bir duygu barınmaktadır ve ayrıca cümle kurulduğunda bu duygu ya da duygular tonlama yardımı ile birlikte öne çıkmaktadır.

Ünlem cümleleri, belirli sıfatlarla, ünlem işaretleriyle, -ki bağlacıyla, emir kipiyle, ses tonuyla ve haykırmalarla kurulmakta olan cümlelerdir. Ayrıca ünlem cümleleri okunduğu zaman kullanılmakta olan ses tonu, duyguyu yansıtmak zorundadır. Bu şekilde cümlenin ünlem cümlesi olduğu anlaşılmaktadır. Ünlem cümleleri ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir;

Hay Allah, otobüsü kaçırdım!

Sana o kadar kızgınım ki inanamazsın!

Sana çabuk buraya gel dedim!

Böyle bir hata yaptığına inanamıyorum!

Of, sen gerçekten akıllanmayacaksın!

Müthiş, burası cennet gibi bir yer!

Vah vah, demek sen de bisikletini çaldırdın!

Sana bir daha sigara içmemeni söyledim!

Hey, ben sana ne dedim!

Hop, bir dur bakalım!

Artık seni uyarmayacağım, bu son olsun!

Eyvah, çığ düşecek!

İşte, bu oyuncaktan istiyorum!

Durun bakalım, buraya giremezsiniz!

Ünlem İşareti İle İlgili Cümleler

Ünlem işareti olmadan duygu barındıran cümlelerin, hem duygusu hem de duygu cümlesi olduğu anlaşılamamaktadır. Bu sebeple ünlem işareti gerektiren tüm cümlelere ünlem işareti konmalıdır ve bu cümlelere de ünlem cümleleri denmektedir. Ünlem işareti aynı zamanda emir belirten cümlelerde, ki bağlacı bulunan cümlelerde ya da ses tonu ile duygu belirtilen cümlelerde de kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekir ise;

Çabuk onu buraya getir!

Emredersiniz komutanım!

Şu valizi hemen topla!

Senden o kadar hoşlanıyorum ki!

Ben sana öyle bir cümle kurmadım ki!

İnanılmaz birisin!

Sanırım o da beni seviyor!

Ünlem işareti ile ilgili cümlelere genel olarak örnek vermek gerekir ise;

Ee, yeter artık kesin sesinizi!

Artık bu kadar hakarete tahammülüm kalmadı!

Yıllardır seni dinliyorum, işinde çok iyisin!

Of, o kadar bıktım ki!

Hava o kadar sıcak ki delirmek üzereyim!

Ünlem İşaretli Cümleler

Ünlem işaretli cümleler günlük yaşantı içerisinde sıklıkla kullanılmakta olan cümleler arasında yerini almaktadır. İlkokul eğitimlerinde ise öğrencilere yazım kuralları ile birlikte noktalama işaretleri de öğretilmektedir. Bu noktalama işaretlerinden biri de ünlem işaretidir. Ünlem işareti her zaman cümle halinde olmayabilir, bazen tek kelime sonunda da ihtiyaç duyulabilen ünlem işaretine bu açıdan örnekler vermek gerekir ise;