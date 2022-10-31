Ünlü Bilim İnsanları- Dünyanın En Önemli Ünlü Yabancı ve Türk Bilim İnsanları, İcatları ve İsimleri

Bilim insanları, tarih ya da bilimsel kitaplarda isimlerini sıkça duyduğunuz kişilerdir. Özellikle son dönemde Türk bilim insanları da adından söz ettiren kişiler olmuştur. Bunun yanında kadın bilim insanları da dikkate değer çalışmalara imza atmıştır. Ünlü bilim insanlarının ortak özellikleri bıkmadan usanmadan çalışmalarıdır. Ünlü bilim insanlarının isimleri ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Dünyanın En Ünlü Bilim İnsanları

Dünya tarihinde bilim alanındaki çalışmaları ile ön plana çıkmış birçok bilim insanı vardır. Bu kapsamda bilinen bilim insanları aşağıdadır.

Isaac Newton

1643 yılında doğan Newton 1727 yılında ölmüştür. İngiltere'de yaşamış olan Newton, matematik, fizik, felsefe ve astronomi alanında önemli çalışmalar yapmıştır. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Newton, öğrenim hayatında bütün seviyeleri derece ile tamamlamıştır.

Newton matematikte yeni formüller geliştirmiştir. Bunun yanında aynalı teleskobun geliştirilmesi ve kütle çekimi kuramları ile ilgili çalışmaların dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz. Newton, "yukarıya çıkan her şey, mutlaka aşağı düşmek zorundadır" sözü ile yerçekimi ile ilgili çalışmalara dikkat çekmiştir.

Louis Pasteur

Fransa'da yaşamış olan Pasteur, 1822 yılında doğmuş, 1895 yılında ölmüştür. Mikrobiyoloji ve kimya alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Günümüzde kullanılan pastörize sütler, Pasteur tarafından yapılan bilimsel çalışmalar nedeniyle dayanıklılığı artırılmıştır. Bunun yanında Pasteur tarafından yapılan en önemli çalışma kuduz aşısının geliştirilmesidir.

Pasteur "daima yukarıya bakın, bilmediğiniz şeyleri öğrenin ve gözünüzü sürekli yukarılara dikin" sözü ile insanlığa ışık tutmuştur.

Marie Curie

Polonya'da yaşamış olan Marie Curie 1867 yılında doğmuş, 1934 yılında ölmüştür. Söz konusu bilim insanı kimya alanında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkmıştır. Curie, radyoaktiviteyi keşfetmiş olup Radyum elementini ayrıştırmıştır. Marie Curie, kimya ve fizik alanında nobel ödülü alan ilk bilim insanıdır.

Ünlü Türk Bilim İnsanları

Türk bilim insanları, son dönemde yaptıkları bilimsel çalışmalarla dünyaya adlarını duyurmuşlardır. Bu kapsamda öne çıkan kişiler aşağıdaki başlıklarımızdadır.

Prof Dr. Aziz Sancar

1946 yılında Mardin'de dünyaya gelmiş olan Aziz Sancar, moleküler biyoloji alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. 2015 yılında Nobel Kimya ödülüne layık görülen Sancar, günümüzde de ABD'de kimya ve biyoloji alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Uğur Şahin

1965 yılında İskenderun'da doğan Uğur Şahin, korona virüs aşısı ile ilgili yaptığı çalışmalarla dünya gündemine oturmuştur. Biontech aşısının mucidi olan Uğur Şahin, dünyaya binlerce insanın ölümüne neden olan salgın hastalığın tedavisine ve sonlanmasına katkı sağlamıştır.