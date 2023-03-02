Ünlü Daralması Örnekleri - Ünlü Daralması Nedir, Nasıl Bulunur?

Ünlü daralması örnekleri Türkçede yer alan iki harfin nasıl dönüştüğünü simgeler. Bu ses olayına illaki şahit olmuşuzdur. Fakat ünlü daralması nedir şeklinde bireysel bir arama belki de çok yapılmamıştır. Buna istinaden belki diğer adı ne sorusunun cevabı da bilinmeyebilir. Göz önünde bulundurulması gereken bu konunun yaşamın bir parçası olduğudur. Çünkü iletişim kurarken muhakkak bu ses olayını kullanırız. Bundan hareketle ünlü daralması nasıl bulunur mantıklı ilerlemeyi sağlayacaktır.

Ünlü Daralması Örnekleri

Ünlü daralması örneklerine değinmeden önce biraz konunun içeriğine girmek faydalı olacaktır. Ünlü daralmasını öğrenmek ve daha sonrası örnekler ile pekiştirmek her zaman öğrenimi daha kalıcı hale getirmiştir. Bilindiği gibi Türk alfabesinde toplam 29 harf vardır. Bu harfler bir araya gelerek kelimelerin, sözcüklerin ve kavramların ortaya çıkmasına imkân tanır. Bahsedilen bu olay gerçekleşirken ses olayları da açığa çıkar. Ünlü daralması da Türkçe de yer alan bir ses olayıdır. Farkında olmasak da yazı yazarken ve konuşurken ünlü daralmasını çok sık kullanırız. Ünlü daralmasını açıklamak gerekir ise Türk alfabesinde yer alan a ve e harfleri üzerinden anlatılacaktır. Sonu a ve e ile biten kelimelere -yor ekinin gelmesiyle a ve e harfi ı, i, ü, u gibi dar ünlülere dönüşür. Yaşanan bu durum da ünlü daralmasıdır. Birkaç örnek ile ünlü daralması daha net anlaşılacaktır.

Gözle + yor sonuç Gözlüyor = Sonu e ile biten bir sözcüğe -yor eki getiriliyor ve e harfi ü harfine dönüşüyor.

Yazma + yor sonuç Yazmıyor: Sonu a ile biten bir sözcüğe -yor eki getiriliyor ve a harfi ı harfine dönüşüyor.

Ünlü Daralması Nasıl Bulunur?

Ünlü daralması Türkçede sık yaşanan bir ses olayıdır. Bu ses olayı günlük hayatımızda karşımıza çıkan ve hatta sınavlara soru olan bir yapıya sahiptir. Ünlü daralması a ve e harfi ile biten kelimelere – yor eki getirildiğinde a ve e harfinin yaşadığı dönüşümdür. Dolayısıyla ünlü daralmasını bulurken de tanımdan ilerlemek gerekir. Yine örnek vererek ünlü daralmasının nasıl bulunduğu daha net anlaşılacaktır. Yazmıyor kelimesinin kökeni yazma şeklindedir. Yazma kelimesine -yor getirildiği takdirde sonda yer alan a harfi ı harfine dönüşür ve yazmıyor sözcüğü oluşur. Bu şekilde sözcüklerin kökenine inerek, son harfinin ne olduğuna bakarak ünlü daralmasının yaşanıp yaşanmadığı belirlenebilir.