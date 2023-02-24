Ünlü Değişimi Nedir? Ekten ve Kökten Ünlü Değişimi Örnekleri Neler, Nasıl Olur?

Ünlü değişimi nedir sorusunun cevabı için ilköğretim Türkçe kitaplarından istifade edilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında bu konu yer alır. Ünlü değişimi örnekleri konuyu ayrıntısı ile kavramanızı sağlayacaktır. Günlük konuşma dilinde dahi farkında olmadan ünlü değişimini kullanırsınız. Yazılan edebi eserlerde de konunun örneklerini görebilirsiniz. Ekten ve kökten ünlü değişimi nasıl olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ünlü Değişimi Nedir?

Türkçede kullanılan yapım eki ya da çekim ekleri kelimenin kökünde bazı değişimler yaşanmasına neden olur. Eğer değişen harf ünsüz ise bu konu ünsüz yumuşaması ya da sertleşmesidir. Sözcük kökündeki ünlü harfin değişimi söz konusu ise bu değişim de ünlü değişimi olarak adlandırılır.

Türkçede kullanılan çok sayıda kelimede ünlü değişimi görülür. Örneğin ben kelimesine yönelme eki geldiğinde, kelime "bene" değil "bana" olur. Sen zamirinde de aynı durum söz konusudur. Sen kelimesine yönelme eki geldiğinde de "sene" şeklinde değil "sana" şeklinde okunur. E harfinin A'ya dönüşmesi ünlü değişimine verilecek en temel örnektir.

Ekten ve Kökten Ünlü Değişimi Nasıl Olur?

Türkçede ünlü değişimi 3 farklı sebeple olur. Bunların neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.

Sözcüklerin köklerinde yaşanan ünlü değişimi

Ünlü daralması

Ünlü düşmesi

Ünlü değişimi, Türkçenin doğru kullanımı açısından önemli bir konudur. Ünlü değişimi esasında Türkçenin doğal seyrinden kaynaklı bir durumdur. Konuya hakim olduğunuzda Türkçeyi çok daha doğru kullandığınızı göreceksiniz.