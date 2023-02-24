Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ünlü Değişimi Nedir? Ekten ve Kökten Ünlü Değişimi Örnekleri Neler, Nasıl Olur?
Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:36 Son Güncelleme: 24.2.2023 10:36

Ünlü Değişimi Nedir? Ekten ve Kökten Ünlü Değişimi Örnekleri Neler, Nasıl Olur?

Türkçe derslerinde incelenen konulardan biri de ünlü değişimi konusudur. Ünlü değişimi nedir? Konunun örnekleri ile incelenmesi konunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Ünlü değişimi örnekleri bu kapsamda incelenmesi gerekenler arasındadır. Konu incelenirken, ünlü değişiminin ek ya da kökten olduğunu görebilirsiniz. Ekten ve kökten ünlü değişimi nasıl olur sorusunu sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Ünlü Değişimi Nedir? Ekten ve Kökten Ünlü Değişimi Örnekleri Neler, Nasıl Olur?

Ünlü değişimi nedir sorusunun cevabı için ilköğretim Türkçe kitaplarından istifade edilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında bu konu yer alır. Ünlü değişimi örnekleri konuyu ayrıntısı ile kavramanızı sağlayacaktır. Günlük konuşma dilinde dahi farkında olmadan ünlü değişimini kullanırsınız. Yazılan edebi eserlerde de konunun örneklerini görebilirsiniz. Ekten ve kökten ünlü değişimi nasıl olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ünlü Değişimi Nedir?

Türkçede kullanılan yapım eki ya da çekim ekleri kelimenin kökünde bazı değişimler yaşanmasına neden olur. Eğer değişen harf ünsüz ise bu konu ünsüz yumuşaması ya da sertleşmesidir. Sözcük kökündeki ünlü harfin değişimi söz konusu ise bu değişim de ünlü değişimi olarak adlandırılır.

Türkçede kullanılan çok sayıda kelimede ünlü değişimi görülür. Örneğin ben kelimesine yönelme eki geldiğinde, kelime "bene" değil "bana" olur. Sen zamirinde de aynı durum söz konusudur. Sen kelimesine yönelme eki geldiğinde de "sene" şeklinde değil "sana" şeklinde okunur. E harfinin A'ya dönüşmesi ünlü değişimine verilecek en temel örnektir.

Ekten ve Kökten Ünlü Değişimi Nasıl Olur?

Türkçede ünlü değişimi 3 farklı sebeple olur. Bunların neler olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.

  • Sözcüklerin köklerinde yaşanan ünlü değişimi
  • Ünlü daralması
  • Ünlü düşmesi

Ünlü değişimi, Türkçenin doğru kullanımı açısından önemli bir konudur. Ünlü değişimi esasında Türkçenin doğal seyrinden kaynaklı bir durumdur. Konuya hakim olduğunuzda Türkçeyi çok daha doğru kullandığınızı göreceksiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü Değişimi Nedir? Ekten ve Kökten Ünlü Değişimi Örnekleri Neler, Nasıl Olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA