Ünlü Eş Anlamlısı Nedir? Ünlü Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Herkes tarafından bilinen, tanınan ve ün salmış olan kişi olarak ifade edilen ünlü kelimesi; cümle içinde kullanımı hususunda da aynı anlamı taşımaktadır. Bu kelime anlamı dışında, bir diğer anlamı da; Türkçe'deki ''a,e,ı,i,o,ö,u,ü'' gibi ünlü seslere verilen isim anlamı olarak da bilinmektedir. Ünlü kelimesinin eş anlamı olan sözcük ise birden fazla kelime ile tanımlanmıştır. Ünlü eş anlamlısı olarak genellikle; tanınan, bilinen gibi kelimeler kullanılıyor. Fakat bu tanımlamalardan ziyade, Türk Dil Kurumu tarafından ifade edilen ve kabul gören eş anlamlı sözcük daha doğrudur.

Ünlü Eş Anlamlısı Nedir?

Ünlü kelimesi; bir kişinin tanındığını, bilindiğini ve ün kazanmış olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu sebeple ün kazanmış kimseler için ünlü sözcüğü kullanılıyor. Ünlü kelimesinin eş anlamlısı ise pek çok kelimeyle tarif edilse de, ünlü kelimesinin en doğru eş anlamlı sözcüğü; ''şöhretli'' olarak ifade edilmektedir.

Ünlü Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük

Ünlü kelimesinin eş anlamı olan sözcük, şöhretli olarak bilinmektedir. Şöhretli kelimesinin yanı sıra, ünlü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerden bir diğeri de, meşhur kelimesi olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre ise ünlü kelimesinin eş anlamı olan sözcük, şöhretli kelimesidir.

Ünlü Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Ünlü kelimesinin eş anlamlısı olan şöhretli sözcüğü ile bir diğer eş anlamlısı olarak kabul edilen meşhur sözcüğünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnekler verilebilir;

-Ben bu adamın bu kadar şöhretli olduğunu geçen gün yayınlanan galadan öğrendim ve inan ki çok şaşırdım.

-Böyle meşhur olmak için ne yapmak lazım, hiç anlamıyorum!