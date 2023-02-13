Ünsüz İkizleşmesi Konu Anlatımı - Ünsüz İkizleşmesi Nedir, Nasıl Olur ve Örnekleri Neler?

Ünsüz ikizleşmesi olayı, bazı kelimelerin ekler ile birleşirken kelimenin kökünde bulunan son harfin ekin önüne tekrar gelmesi olayıdır. Ancak "ünsüz ikizleşmesi nasıl olur" sorusunun yanıtı öğrencilerin kafalarını karıştırmaktadır. Bu nedenle öğrenciler "Ünsüz ikizleşmesi nedir, ünsüz ikizleşmesi diğer adı nedir, örnekleri neler?" gibi soruların yanıtlarını araştırarak ünsüz ikizleşmesi konusunu doğru bir şekilde öğrenmek isterler.

Ünsüz İkizleşmesi Konu Anlatımı

Ünsüz türemesinin özel bir şekli olan ünsüz ikizleşmesi olayı, sözcüğün aslında olmadığı halde sözcüğe herhangi bir ek getirildiği zaman ya da sözcüğün başka bir sözcük ile birleşmesi sonucunda yeni bir sesin ortaya çıkmasına denir. Ünsüz ikizleşmesi olayı çoğu zaman Arapça sözcüklerde karşımıza çıkar. Bazı Arapça sözcüklerde asla yer alan ve sözcük Türkçe'ye geçerken düşen bazı sesler daha sonradan ortaya çıkması mümkündür.

Ünsüz ikizleşmesi durumu, iki farklı şekilde oluşur. Genellikle ş ve m seslerinde meydana gelir.

Kelimelerin yapısı gereği meydana gelen, baskın ve vurgulu bir şekilde kelimelerin sonunda bulunan harflerin tekrarlanması şeklindedir. Bu yalnızca günlük konuşma dilinde meydana gelir. Örnek olarak "aşağı, aşşağı" kelimeleri verilebilir.

Ünsüz İkizleşmesi Örnekleri

Red+ etmek = reddetmek

His+ etmek = hissetmek

Zan+ etmek = zannetmek

Sır+ ım= sırrım

Af+ etmek= affetmek

Zan+ ım+ ca= zannımca

Hak+ ım= hakkım

Ancak halletmek kelimesi, ünsüz ikizleşmesi değildir. Çünkü halletmek kelimesi Arapça'da Türkçeye geçmiş bir kelimedir ve orijinali "hall" şeklindedir. Bu nedenle burada ünsüz ikizleşmesinden bahsetmek mümkün değildir.

Ünsüz ikizleşmesini günlük hayatta konuşma dilinde görmek daha çok mümkündür. Yazım olarak ikizleşme olmadan yazılsa da konuşma dilinde bazı kelimelerde ikizleşme yapılabilir. Bunlara örnek olarak şunlar verilir: