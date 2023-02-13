Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ünsüz İkizleşmesi Konu Anlatımı - Ünsüz İkizleşmesi Nedir, Nasıl Olur ve Örnekleri Neler?
Giriş Tarihi: 13.2.2023 09:43 Son Güncelleme: 13.2.2023 09:43

Ünsüz İkizleşmesi Konu Anlatımı - Ünsüz İkizleşmesi Nedir, Nasıl Olur ve Örnekleri Neler?

Ünsüz ikizleşmesi, Türkçe dersinde öğrencilerin karşısına çıkan bir ses olayıdır. Bu konu diğer ses olayları ile karışabilir. Bu nedenle kafası karışan öğrenciler “ünsüz ikizleşmesi konu anlatımı” anahtar kelimesini internet üzerinden araştırarak konuyu dinlemek ve daha iyi bir şekilde öğrenmek isterler. Bu konuyu araştıran öğrencilerin kullandığı diğer anahtar kelimeler arasında “ünsüz ikizleşmesi nedir, nasıl olur ve örnekleri neler?” soruları bulunur.

Ünsüz İkizleşmesi Konu Anlatımı - Ünsüz İkizleşmesi Nedir, Nasıl Olur ve Örnekleri Neler?

Ünsüz ikizleşmesi olayı, bazı kelimelerin ekler ile birleşirken kelimenin kökünde bulunan son harfin ekin önüne tekrar gelmesi olayıdır. Ancak "ünsüz ikizleşmesi nasıl olur" sorusunun yanıtı öğrencilerin kafalarını karıştırmaktadır. Bu nedenle öğrenciler "Ünsüz ikizleşmesi nedir, ünsüz ikizleşmesi diğer adı nedir, örnekleri neler?" gibi soruların yanıtlarını araştırarak ünsüz ikizleşmesi konusunu doğru bir şekilde öğrenmek isterler.

Ünsüz İkizleşmesi Konu Anlatımı

Ünsüz türemesinin özel bir şekli olan ünsüz ikizleşmesi olayı, sözcüğün aslında olmadığı halde sözcüğe herhangi bir ek getirildiği zaman ya da sözcüğün başka bir sözcük ile birleşmesi sonucunda yeni bir sesin ortaya çıkmasına denir. Ünsüz ikizleşmesi olayı çoğu zaman Arapça sözcüklerde karşımıza çıkar. Bazı Arapça sözcüklerde asla yer alan ve sözcük Türkçe'ye geçerken düşen bazı sesler daha sonradan ortaya çıkması mümkündür.

Ünsüz ikizleşmesi durumu, iki farklı şekilde oluşur. Genellikle ş ve m seslerinde meydana gelir.

  • Kelimelerin yapısı gereği meydana gelen, baskın ve vurgulu bir şekilde kelimelerin sonunda bulunan harflerin tekrarlanması şeklindedir. Bu yalnızca günlük konuşma dilinde meydana gelir. Örnek olarak "aşağı, aşşağı" kelimeleri verilebilir.

Ünsüz İkizleşmesi Örnekleri

  • Red+ etmek = reddetmek

  • His+ etmek = hissetmek

  • Zan+ etmek = zannetmek

  • Sır+ ım= sırrım

  • Af+ etmek= affetmek

  • Zan+ ım+ ca= zannımca

  • Hak+ ım= hakkım

Ancak halletmek kelimesi, ünsüz ikizleşmesi değildir. Çünkü halletmek kelimesi Arapça'da Türkçeye geçmiş bir kelimedir ve orijinali "hall" şeklindedir. Bu nedenle burada ünsüz ikizleşmesinden bahsetmek mümkün değildir.

Ünsüz ikizleşmesini günlük hayatta konuşma dilinde görmek daha çok mümkündür. Yazım olarak ikizleşme olmadan yazılsa da konuşma dilinde bazı kelimelerde ikizleşme yapılabilir. Bunlara örnek olarak şunlar verilir:

  • Aşağı → aşşağı

  • Eşek → eşşek

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünsüz İkizleşmesi Konu Anlatımı - Ünsüz İkizleşmesi Nedir, Nasıl Olur ve Örnekleri Neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA