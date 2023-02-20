Ünsüz Türemesi Nedir? Ünsüz Türemesi Örnekleri Neler, Nasıl Bulunur?

Türkçede pek çok dil bilgisi kuralı bulunmaktadır. Bilinmesi gereken konulardan biri de ses olayları konusudur. Ses olayları hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sıkça kullanılmaktadır ve Türkçe' nin önemli bir parçasıdır. Özellikle yazı dilinde hata yapmadan yazabilmek için ses olaylarını bilmek gerekir. Günlük hayatta konuşurken doğru kullansak da bazen yazı dilinde hatalar yapabiliyoruz. Ünsüz türemesi ile ilgili şu soruların cevaplarını sizler için derledik; ünsüz türemesi nedir, ünsüz türemesi örnek cümle, ünsüz türemesi nasıl bulunur, sessiz, sırrı, ıssız, reddi ünsüz türemesi mi?

Ünsüz Türemesi Nedir? Nasıl Bulunur?

Türkçede kökte kelime içerisinde iki adet ünsüz harf bir arada kullanılmaz ve bir araya gelmez. Ancak dilimize çok fazla Arapça kelime yerleşmiştir. Bu kelimeler içerisinde iki adet ünsüz harf yan yana kullanılabilmektedir. Ele alınan bu kelimeler ünsüz türemesi olarak adlandırılır. Ünsüz ile biten bazı kelimelerin sonuna ünlü ile başlayan bir ek veya yardımcı fiil getirildiğinde kelimenin sonundaki sessiz harf iki kere yazılır. Özellikle etmek yardımcı fiili getirildiğinde bazı kelimelerde ünsüz türemesi kaçınılmazdır.

Ünsüz Türemesi Örnekleri Neler?