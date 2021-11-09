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Giriş Tarihi: 9.11.2021 09:46

Unutmak Zıt Anlamlısı Nedir? Unutmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Unutmak Zıt Anlamlısı Nedir? Unutmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Unutmak kelimesi, cümle içerisinde çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Unutmak kelimesi, hatırda kalmayan anlamını taşır. Unutmak kelimesinin zıt anlamlısı da oldukça çok kullanıldığı için bilinmesinde fayda vardır. Unutmak zıt anlamlısı nedir? İşte unutmak kelimesinin zıt anlamlısı…

Unutmak genellikle bir şeyin yerini, adını veya durumunu hatırlamamak anlamına gelir. Geçmişte olan bir durumu hatırlamamak şeklinde de tabir edebiliriz. Unutmak kelimesinin zıt anlamlısı üzerinde duracağız.

UNUTMAK KELİMESİNİN ANLAMI

Aklında kalmamak, hatırlamamak, bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak, bir şeyi yapamaz duruma gelmek, bağışlamak, gereken önemi vermemek, üstünde durmamak, hatırdan, gönülden çıkarmak gibi birçok anlamlara gelmektedir.

Örnek verelim:

  • "Onu da bilirdim eskiden memleketteyken amma sonradan unuttum." – Osman Cemal Kaygılı
  • Onun yersiz davranışlarını çoktan unuttum.
  • "İçinde kabaran sevinçten vücudunun berelerini unutarak uyudu." – Halide Edip Adıvar
  • "İyiliğini de ölünceye kadar unutmam." – Memduh Şevket Esendal

UNUTMAK ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı kelimeler denir. Unutmak kelimesinin zıt anlamı hatırlamaktır. Bir diğer anlamı da anımsamaktır. Geçmişte yaşanan bir durumu hatırlamak anlamı en çok kullanılanıdır.

Örnek verelim:

  • "O zaman annemin ölmüş olduğunu hatırlıyorum." – Adalet Ağaoğlu
  • Geçmişte yaşanan her ne varsa onları tek tek hatırlamaya çalış.

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Unutmak Zıt Anlamlısı Nedir? Unutmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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