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Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:30 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:30

Ünvan Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Unvan Mı Ünvan Mı TDK?

Ünvan Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Unvan Mı Ünvan Mı TDK?

Dilimizdeki kelimelerin bazılarında telaffuz ve yazım arasında karşılaşılan farklılar yazım yanlışlarının artmasına sebebiyet vermektedir. Ülkemizde kelimelerin doğru yazımını öğrenmek için Türk Dil Kurumunun sitesinden yararlanılabilir. Unvan kelimesi okunduğu şekilde yazıldığı için sıklıkla yazım yanlışları ile karşılaşılan kelimelerden biridir. Doğru bildiğimiz yanlışlardan biri olan bu kelimenin doğru yazılışı ünvan mı unvan mı? Unvan kelimesinin kökeni Arapçadır. Hem yabancı bir dilden dilimize geçmiş olması hem de telaffuzunun yazımından farklı olması dolayısı ile sıklıkla yanlışlık yapılan bu kelimenin doğru yazımı ile ilgili örnek cümleleri sizin için hazırladık. Aklınızdaki soru işaretlerini gidermek ve kelimenin doğru yazılışının detaylarına geçmek için işte detaylar.

Kelime anlamı olarak bir kişinin işi, mesleği ya da toplum içindeki durumu/statüsü ile ilgili ad anlamına gelen bu kelimenin doğru yazılışı herkes tarafından karıştırılır. Belki de doğru yazılışını aramak için bile "Ünvan nasıl yazılır?" diye yazarak aratmış olabilirsiniz. Öyleyse sizi daha fazla bekletmeden doğru yazımına ve detaylarına geçelim.

TDK'da Unvan Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazımı "UNVAN" şeklinde olmalıdır. Cümle içinde kullanırken her ne kadar telaffuz ettiğimiz gibi kullansak da bu yanlışı düzeltmeli ve kelimenin doğru yazımını kullanmalıyız. Kelimenin doğru yazımı "UNVAN" şeklindedir.

Ünvan Mı Unvan Mı?

Dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazımı ve TDK doğru yazımı UNVAN şeklindedir.

Unvan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Okulun şampiyon unvanını alması için tüm maçları kazanması lazım. (Doğru)
  • Yeni ünvanı ile övünüp duruyor. (Yanlış)

Unvan TDK Doğru Yazımı

  • Unvan (doğru kullanım)
  • Unvan (hatalı kullanım)

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