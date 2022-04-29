Ünvan Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Unvan Mı Ünvan Mı TDK?

Kelime anlamı olarak bir kişinin işi, mesleği ya da toplum içindeki durumu/statüsü ile ilgili ad anlamına gelen bu kelimenin doğru yazılışı herkes tarafından karıştırılır. Belki de doğru yazılışını aramak için bile "Ünvan nasıl yazılır?" diye yazarak aratmış olabilirsiniz. Öyleyse sizi daha fazla bekletmeden doğru yazımına ve detaylarına geçelim.
Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazımı "UNVAN" şeklinde olmalıdır. Cümle içinde kullanırken her ne kadar telaffuz ettiğimiz gibi kullansak da bu yanlışı düzeltmeli ve kelimenin doğru yazımını kullanmalıyız. Kelimenin doğru yazımı "UNVAN" şeklindedir.
Dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazımı ve TDK doğru yazımı UNVAN şeklindedir.