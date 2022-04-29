Ünvan Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Unvan Mı Ünvan Mı TDK?

Kelime anlamı olarak bir kişinin işi, mesleği ya da toplum içindeki durumu/statüsü ile ilgili ad anlamına gelen bu kelimenin doğru yazılışı herkes tarafından karıştırılır. Belki de doğru yazılışını aramak için bile "Ünvan nasıl yazılır?" diye yazarak aratmış olabilirsiniz. Öyleyse sizi daha fazla bekletmeden doğru yazımına ve detaylarına geçelim.

TDK'da Unvan Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazımı "UNVAN" şeklinde olmalıdır. Cümle içinde kullanırken her ne kadar telaffuz ettiğimiz gibi kullansak da bu yanlışı düzeltmeli ve kelimenin doğru yazımını kullanmalıyız. Kelimenin doğru yazımı "UNVAN" şeklindedir.

Ünvan Mı Unvan Mı?

Dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazımı ve TDK doğru yazımı UNVAN şeklindedir.

Unvan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Okulun şampiyon unvanını alması için tüm maçları kazanması lazım. (Doğru)

Yeni ünvanı ile övünüp duruyor. (Yanlış)

Unvan TDK Doğru Yazımı