Uranüs gezegeni ile ilgili bilgiler - Uranüs’ün özellikleri

Güneş sistemine en uzak gezegenlerden biri olan Uranüs gezegeni ismini Yunan tanrılarından almıştır. Bu gezegen buz sınıfında olan soğuk bir gezegendir. Rengi de turkuaz olarak bilinir. Uranüs gezegeni uydu açısından ise oldukça zengindir. Dünyadan çıplak gözle görülemeyen bu gezegenin güneş çevresindeki turunu tamamlaması ise 84 yılda tamamlanmaktadır. Bu zamana kadar yapılan araştırmalar sonucunda 27 uydusu bulunan Uranüs hakkında araştırmalar ise devam etmektedir.

Uranüs uyduları

Güneş sisteminde yer alan her gezegeni uydusu bulunmaktadır. En fazla uydusu olan gezegen 79 uydu ile Jüpiter olsa da Uranüs gezegeni de güneş sisteminde en fazla uyduya sahip üçüncü gezegen olarak karşımıza çıkar. Yapılan araştırmalar sonucunda Uranüs'ün 27 uydusu bulunmuştur. 72 uydu içerisinde 5 uydu büyüklükleri ile ön plana çıkmıştır. En bilinen uyduların isimleri ise şunlardır: Titania, Umbriel, Miranda, Oberon, Ariel.

Uranüs özellikleri