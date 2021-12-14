Uranüs gezegeni ile ilgili bilgiler - Uranüs’ün özellikleri

Güneş sistemine en uzak gezegenlerden biri olan Uranüs gezegeni ismini Yunan tanrılarından almıştır. Bu gezegen buz sınıfında olan soğuk bir gezegendir. Rengi de turkuaz olarak bilinir. Uranüs gezegeni uydu açısından ise oldukça zengindir. Dünyadan çıplak gözle görülemeyen bu gezegenin güneş çevresindeki turunu tamamlaması ise 84 yılda tamamlanmaktadır. Bu zamana kadar yapılan araştırmalar sonucunda 27 uydusu bulunan Uranüs hakkında araştırmalar ise devam etmektedir.
Uranüs uyduları
Güneş sisteminde yer alan her gezegeni uydusu bulunmaktadır. En fazla uydusu olan gezegen 79 uydu ile Jüpiter olsa da Uranüs gezegeni de güneş sisteminde en fazla uyduya sahip üçüncü gezegen olarak karşımıza çıkar. Yapılan araştırmalar sonucunda Uranüs'ün 27 uydusu bulunmuştur. 72 uydu içerisinde 5 uydu büyüklükleri ile ön plana çıkmıştır. En bilinen uyduların isimleri ise şunlardır: Titania, Umbriel, Miranda, Oberon, Ariel.
Uranüs özellikleri
- Uranüs gezegeni ismini Yunan tanrılarından almıştır.
- Güneş sistemine en uzak olan 7. Gezegendir.
- Güneş sistemine uzak olduğu için sıcak değildir. Bu yüzden diğer adı buz devidir. Rengi de turkuazdır.
- Uranüs gezegeni kütle büyüklüğü ile güneş sisteminde yer alan en büyük üçüncü gezegendir.
- Uranüs'te 1 günlük süre 1 gün 17 saat 14 dakika olarak kayıtlara geçmiştir.
- Uranüs'ün kütlesi Dünya'nın 15 kat daha büyüktür.
- Jüpiter ve Satürn gezegeni le halkaları olan üçüncü gezegendir. Çevresinde 10 tane halka bulunmaktadır.
- 27 uydusu bulunur. Satürn ve Jüpiter'den sonra en fazla uyduya sahip 3. gezegendir. En büyük uyduları Titania, Umbriel, Miranda, Oberon, Ariel'dir.
- Güneş sistemine uzak olduğu için sıcaklık düşüktür. -200 dereceyi bulabilir.
- Uranüs gezegeninin manyetik alanı bulunmaktadır.
- Buz devi olarak da anılan Uranüs gezegeninde gece ve gündüz 42 yılda bir meydana gelmektedir.
- Uranüs gezegeninin keşfi William Herschel tarafından 1781 yılında yapılmıştır.