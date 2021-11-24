Uranüs’ün kaç uydusu var? Uranüs’ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

-200 derecelerde sıcaklığa sahip olan bu dev buz kütlesi Venüs gibi farklı şekilde yana yatık ve tekerlek şeklinde dönmektedir. Bir günü 17 saat 14 dakikada tamamlayan Uranüs gezegeninde kutuplarda 42 yılda bir gece ve gündüz yaşanmaktadır. İşte, Uranüs gezegeni hakkında tüm detaylar…

Uranüs'ün Uyduları

Her gezegenin uyduları gibi Uranüs'ün uyduları da oldukça merak edilmektedir. Jüpiter ve Satürn'den sonra en çok uyduya sahip olan gezegen Uranüs'tür. Uranüs'ün 27 uydusu olduğu bilinmektedir. Bilinen en büyük 5 uydusu da Miranda, Umbriel, Ariel, Oberon ve Titania'dır.

Uranüs'ün İsimleri

Uranüs adını Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı olan Uranos'tan almıştır. Buz devi olarak da adlandırılan Uranüs'ün yaygın olarak kullanılan başka bir ismi yoktur.

Uranüs'ün Özellikleri