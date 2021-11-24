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Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:52 Son Güncelleme: 24.11.2021 11:52

Uranüs'ün kaç uydusu var? Uranüs'ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Uranüs’ün kaç uydusu var? Uranüs’ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Uranüs, Güneş sistemindeki 7. gezegen olup büyüklük açısından 3. gezegendir. Buz devi olarak da bilinen Uranüs 1781 yılında William Herschel tarafından keşfedilmiştir. Kütle bakımından Dünyadan 15, hacim bakımından ise 63 kat büyük olan Uranüs aynı zamanda halkalara da sahip bir gezegendir. Pek çok diğer gezegen gibi uydulara sahip olan Uranüs'ün kaç uydusu var? Uranüs'ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri nelerdir?

-200 derecelerde sıcaklığa sahip olan bu dev buz kütlesi Venüs gibi farklı şekilde yana yatık ve tekerlek şeklinde dönmektedir. Bir günü 17 saat 14 dakikada tamamlayan Uranüs gezegeninde kutuplarda 42 yılda bir gece ve gündüz yaşanmaktadır. İşte, Uranüs gezegeni hakkında tüm detaylar…

Uranüs'ün Uyduları

Her gezegenin uyduları gibi Uranüs'ün uyduları da oldukça merak edilmektedir. Jüpiter ve Satürn'den sonra en çok uyduya sahip olan gezegen Uranüs'tür. Uranüs'ün 27 uydusu olduğu bilinmektedir. Bilinen en büyük 5 uydusu da Miranda, Umbriel, Ariel, Oberon ve Titania'dır.

Uranüs'ün İsimleri

Uranüs adını Yunan mitolojisindeki gökyüzü tanrısı olan Uranos'tan almıştır. Buz devi olarak da adlandırılan Uranüs'ün yaygın olarak kullanılan başka bir ismi yoktur.

Uranüs'ün Özellikleri

  • Güneş sistemindeki 7.gezegendir.
  • Buz devi olarak bilinir.
  • Kütle açısından 3. en büyük gezegendir.
  • Güneş çevresindeki bir devrini 84 yılda tamamlar.
  • Uranüs'te 1 gün 17 saat 14 dakika sürer.
  • Kütle olarak Dünya'nın 15 katı büyüklüğündedir.
  • Çevresinde toplamda 10 tane halka olduğu tespit edilmiştir.
  • Halkalar kaya parçalarından oluşmuştur.
  • Uranüs, kutbu güneşe bakacak şekilde tekerlek gibi döner.
  • Manyetik alana sahiptir.
  • -200 derelere kadar sıcaklığı vardır.
  • 27 uyduya sahiptir.

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