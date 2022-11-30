URAP Dünya Sıralaması açıklandı: BARÜ, 147 basamak birden yükseldi

"TÜM BİLEŞENLERİMİZLE BİRLİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELİŞİM KAYDEDİYORUZ"

Üniversite olarak gösterdikleri gelişimin sıralamalara yansımasından duyduğu mutluluğu dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Sürdürülebilir gelişim" ve "Kalite" ekseninde büyük gayretler gösterdiklerinin altını çizdi.

Rektör Uzun, "Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle aynı zamanda görünürlüğümüz de artmakta ve sosyal anlamda da farkındalık oluşturmaktayız. Çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. İnanıyorum ki bugün yaptıklarımız geçmiş 5 yıl dikkate alınarak yapılan bu gibi değerlendirmedeki yerimizi önümüzdeki yıllarda çok daha üst sıralara çıkaracaktır. Bu sürece katkı sunan tüm bileşenlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki dönemlerde başarılarımızın katlanarak artacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"SADECE BİLGİYİ AKTARAN DEĞİL AYNI ZAMANDA ÜRETEN ÜNİVERSİTEYİZ"

Üniversite olarak hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini de kaydeden Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri geleceğe kararlı adımlarla yürümektedir. Bu süreçte sadece bilgiyi aktaran değil üreten bir yükseköğretim kurumu olmayı başardık. Şimdiki hedefimiz bu gelişimimizi üstüne koyarak geleceğe aktarmak. Bu düşüncelerle sürdürülebilir bir gelişim hedefiyle gayret gösterdiğimiz kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere olan destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

UNİVERSİTY RANKİNG BY ACADEMİC PERFORMANCE (URAP) DÜNYA SIRALAMASI

URAP dünya sıralamasında, 2021 yılı makale sayısı (yüzde 21) ile 2017-2021 yılları arasındaki atıf sayısı (yüzde 21), toplam bilimsel doküman sayısı (yüzde 10), toplam yayın etkisi (AIT) (yüzde 18), toplam atıf etkisi (CIT) (yüzde 15) ve uluslararası iş birliği (yüzde 15) göstergeleri kullanılmaktadır.

Makale ve atıf puanları hesaplanırken sadece etki değeri yüksek olan dergilerdeki makaleler (üst yüzde 75'lik dilim (Q1, Q2, Q3) sıralamaya dâhil edilmiştir. Etki değeri en düşük olan son yüzde 25'lik dilime (Q4) giren dergilerdeki makaleler ile etki değeri sıfır veya henüz belirlenmemiş olan dergilerdeki makaleler bu sıralamada değerlendirme dışında bırakılmıştır.

Toplam bilimsel doküman, AIT (Toplam Yayın Etkisi) ve CIT (Toplam Atıf Etkisi) göstergeleri için puanların hesaplanmasında ise her üniversitenin tüm makale ve diğer dokümanları değerlendirmeye alınmıştır.

Son iki yıl için üniversiteler arasında en fazla bilimsel makale yayımlamış olan 3 bin üniversite belirlenmiş ve URAP göstergelerine göre puanlanıp sıralanmıştır.

URAP'ın dünya sıralamasında yer alan 3 bin yükseköğretim kurumu, dünyadaki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 15'ini temsil etmektedir.