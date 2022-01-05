Ürdün Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Antik çağlardan günümüze çok farklı kültürlere ev sahipliği yapan Ürdün, Osmanlı egemenliğine de girmiş ve 1. Dünya Savaşı sonunda da Türk egemenliğinden çıkmıştır. Pek ço doğal ve tarihi güzelliklere sahip bir ülke olan Ürdün, 7 milyondan fazla bir nüfusa sahiptir. Dünyaca ünlü Petra Antik Kenti'de Ürdün sınıları içerisinde bulunmaktadır. Peki, Ürdün hangi bölgededir? İşte, Ürdün'e dair tüm merak edilenler...

Ürdün Hangi Kıtada?

Ortadoğu'da ihtişamı ile dikkat çeken bir ülke olan Ürdün, Asya kıtasında bulunan bir Arap ülkesidir. Konumu itibari ile kuru çöl iklimine sahiptir. Arazisinin büyük çoğunluğu çöl topraklarından oluşmaktadır.

Ürdün Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Ürdün Ortadoğu olarak bilinen bölgede yer almaktadır. Kuzeyinde Suriye, kuzeydoğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda Suudi Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria yer almaktadır. Ürdün'ün başkenti Amman'dır.

Ürdün Hangi Kıtalar Üzerinde Yer Almaktadır?

Dünya üzerinde Asya kıtası sınırları içerisinde yer alan bir ülke olan Ürdün, 92,300 km² yüzölçümüne sahiptir. Doğusunda yüksek arazilerin olduğu ülkenin batısında Ürdün Nehrinin güneyi ve kuzeyinde Büyük Rift Vadisi yer alır. Ürdün nehri dünyadaki en alçak nokta olan Ölü Deniz'e dökülmektedir.

Ürdün Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Arap ülkelerinden biri olan Ürdün, 31 00 Kuzey enlemi, 36 00 Doğu boylamında yer alması nedeniyle Kuzey yarım kürede bulunan ülkelerden biridir. Yeryüzündeki konumundan dolayı Akdeniz ve çöl karışımı iklime sahiptir.