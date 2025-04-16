Ürdün üniversitesinde Türkçe günü

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde bulunan Jadara Üniversitesi'nde Türkçe günü etkinliği düzenlendi. Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte üniversitede Türkçe öğrenen yaklaşık 200 öğrenci ve çok sayıda katılımcı bir araya geldi. Etkinlikte Ürdünlü öğrenciler Türk edebiyatından seçme şiirler okudu, Türkçe şarkılar seslendirdi. Jadara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habes al-Zboun da üniversitelerinde öğretilen diller arasında en çok ilgi gören dilin Türkçe olduğunu söyledi. Etkinlikte Türk mutfağından yemekler de katılımcılara ikram edildi.