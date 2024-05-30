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Giriş Tarihi: 30.5.2024 10:41 Son Güncelleme: 30.5.2024 10:42

Üretmek Eş Anlamlısı Nedir? Üretmek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Üretmek, doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli yöntemlerle yeni mal veya hizmetler oluşturma sürecidir. Bu süreç, insan emeğinin ekonomik değer taşıyan ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamasıyla oluşur. Üretim, tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Üretmek eş anlamlısı nedir, üretmek kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise sözcüğü doğru kullanmak açısından önemlidir.

Üretmek Eş Anlamlısı Nedir? Üretmek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bitkilerin ve hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli ürünlerin imal edilmesi, inşaatta binaların ve altyapının inşa edilmesi, hizmet sektöründe ise eğitim, sağlık ve turizm gibi alanlarda çeşitli hizmetlerin sunulması üretim faaliyetleri arasında yer alır. Bu aynı zamanda, birçok insana iş olanağı sunar. Üretmek eş anlamlısı nedir, üretmek kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise farklı şekillerde ifade etmeye yardımcı olur.

Üretmek Eş Anlamlısı Nedir?

Üretmek sözcüğü Türkçe kökenlidir ve türemiş kelimeler, bir kök kelime ile bir yapım ekinin bir araya gelmesiyle oluşur. "Üretmek" kelimesindeki "üret-" kökü, bu durumda kök kelimeyi oluşturarak kullanılan temel anlamı ifade ederken, "-mek" yapım eki ise fiil anlamını verir. Üretmek, "üret-" köküne "-mek" ekinin eklenmesiyle türetilmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, "üretmek" kelimesinin eş anlamlıları arasında ise "imal etmek" ve "yaratmak" bulunmaktadır. Bu kelimeler, üretmek fiilinin anlamını farklı bağlamlarda ifade ederken kullanılabilir.

İmal Etmek ile İlgili Cümle Örnekleri

İmal, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça kökünden gelen iˁmāl (إعمال), "işletme, işe koşma, işler hale getirme" anlamına gelir. Bu kelime, Arapça ˁamal (عمل) kelimesinin ifˁāl vezni masdarıdır ve "iş yapma" anlamını taşır. Türkçe'de ise hammadde kullanarak mal üretmek anlamında kullanılır. İşte "imal etmek" ile ilgili bazı cümle örnekleri:

  • Fabrikada yeni bir ürün imal edildi.
  • Şirket, kendi ürünlerini imal etmek yerine dışarıdan tedarik ediyor.
  • Bu atölyede el yapımı takılar imal ediliyor.
  • Tarlada organik sebzeler imal ediliyor.
  • Yeni bir otomobil modeli imal edilmeden önce tasarım aşamasından geçer.
  • Yeni makine sayesinde daha hızlı ve verimli bir şekilde ürün imal edebiliyoruz.
  • Şirket, çevre dostu ambalaj malzemeleri imal etmeye başladı.

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Üretmek Eş Anlamlısı Nedir? Üretmek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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