Urfa Kalesi Nerede? Yol Tarifi ile Urfa Kalesi’ne Nasıl Gidilir?

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Şanlıurfa, ziyaretçilerine birçok tarihi miras sunuyor. Şehrin en dikkat çekici yapılarından biri olan Urfa Kalesi, hem tarihi dokusuyla hem de sunduğu eşsiz manzarayla ilgi çekiyor. Şanlıurfa'da gezilecek yerler listesinin en başında gelen Urfa Kalesi nerede ve Urfa Kalesi'ne nasıl gidilir soruları, ziyaret etmeden önce en çok aratırılan sorulardandır.

Urfa Kalesi Nerede?

Şanlıurfa'nın simgelerinden biri olan Urfa Kalesi, şehir merkezinde, Balıklıgöl'ün hemen güneyinde yer almaktadır. Tarihi M.Ö. 9. yüzyıla kadar uzanan bu kale, yüksek bir tepeye kurulmuş olup, eşsiz bir manzara sunar. Kale, Roma döneminden kalma olduğu düşünülen sütunlarıyla ünlüdür.

Adres: Ptt, Yusufpaşa, 5. Cd., 63100 Eyyübiye

Yol Tarifi ile Urfa Kalesi'ne Nasıl Gidilir?

Urfa Kalesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. İşte farklı ulaşım seçenekleri:

1. Özel Araç ile Gitmek

Şehir merkezinden Urfa Kalesi'ne gitmek için öncelikle Balıklıgöl yönüne ilerlemelisiniz. Şanlıurfa Müzesi'ni geçtikten sonra Balıklıgöl Otoparkı'na aracınızı park edebilirsiniz. Kaleye ulaşmak için biraz yürüyüş yapmanız gerekecektir.

2. Toplu Taşıma ile Gitmek

Şanlıurfa şehir merkezinden kalkan birçok otobüs ve minibüs hattı Balıklıgöl'e gitmektedir. Balıklıgöl durağında indikten sonra kısa bir yürüyüş ile kaleye çıkabilirsiniz.

3. Yürüyerek Gitmek

Eğer şehir merkezinde konaklıyorsanız, Urfa Kalesi'ne yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Balıklıgöl'den kaleye çıkan yol yaklaşık 10-15 dakikalık bir yürüyüş mesafesindedir. Ancak tepeye tırmanış biraz dik olduğundan rahat ayakkabılar giymeniz tavsiye edilir.

Ziyaret Saatleri ve Ücret

Urfa Kalesi genellikle gün boyu ziyaret edilebilir, ancak resmi ziyaret saatlerini kontrol etmek faydalı olabilir. Giriş ücreti düşük olup, bazen ücretsiz de olabilmektedir.