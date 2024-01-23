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Haberler Eğitim Haberleri Urgakina Kanunları Nedir? Urgakina Kanunları Maddeleri ve Özellikleri Nelerdir, Hangi Uygarlığa Ait?
Giriş Tarihi: 23.1.2024 16:18 Son Güncelleme: 23.1.2024 16:18

Urgakina Kanunları Nedir? Urgakina Kanunları Maddeleri ve Özellikleri Nelerdir, Hangi Uygarlığa Ait?

Urgakina Kanunları, tarihte bilinen ilk yazılı kanunlardır. Urgakina Sümer krallarından birinin adıdır. Tarihteki ilk yazılı kanunları yürürlüğe koyan kral Urgakina olduğu için, bu kanunlar bu isimle anılmaktadır. Urgakina Kanunları aslında kral Urgakina’nın hüküm sürdüğü dönemde Sümer Uygarlığı içinde halka hükmeden din adamlarının hakimiyetini kırmak için çıkarılmış kanunlardır. M.Ö. 24. Yüzyılda çıkarılmış olan Urgakina Kanunları, halka zulmeden din adamlarına karşı hükümler getirmesi yönünden, toplumsal düzende önemli değişikliklere neden olmuş kanunlardır. Urgakina Kanunları nedir? Urgakina Kanunları hangi uygarlığa aittir?

Urgakina Kanunları Nedir? Urgakina Kanunları Maddeleri ve Özellikleri Nelerdir, Hangi Uygarlığa Ait?

İlk yazılı kanun olma özelliğine sahip Urgakina Kanunları, Sümer Uygarlığı'na aittir. Urgakina Kanunları içinde, sosyal düzenle, ticaretle, özel yaşamla ve bireylerin birbirine karşı işlediği suçlarla ilgili hükümler bulunur. Urgakina Kanunları'nın orijinal tabletleri günümüzde Paris'te yer alan Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Urgakina Kanunları M.Ö. 24. yüzyılda ortaya çıkmış, tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar olarak, insanlığın hukuk arayışının en kadim dönemlerden beri var olduğunu gösterir.

URGAKİNA KANUNLARI ÖZELLİKLERİ

Urgakina Kanunları'nın temel özelliklerinden biri, fidye mantığına dayanan hükümler barındırmasıdır. Kişilerin işleyeceği çeşitli suçlar karşısında fidye, yani bedel ödeme şeklinde cezalar çarptırılmalarını öngören kanunlardır. Bu da Urgakina Kanunları'nın çok sert yaptırımlar içermediğini gösterir. Urgakina Kanunları'nın temel özellikleri şunlardır:

  • Ülkedeki dini liderlerin halkın haklarını sömürmesine karşı çıkarılmıştır.
  • Tarihte bilinen ilk yazılı hukuk kurallarıdır.
  • Hukuki konularda temel ilkeleri belirleyen hükümlerden oluşur.
  • Toplumsal konularla, ticaretle ve mülkiyet hakkıyla ilgili hükümler içerir.
  • Çok şiddetli yaptırımlar içermez, ılımlı ve yumuşak hükümlerden oluşur.
  • İşlenen suçların birçoğuna karşılık fidye yani bedel ödeme cezaları öngören kanunlardır.

URGANİKA KANUNLARI KAYNAĞI NEYE DAYANMAKTADIR?

Urgakina Kanunları'nın kaynağı, Sümer kralı Urgakina döneminde halkı sömüren dini liderlerin haksızlıklarına karşı halkı koruma ve bu dini liderlerin gücünü kırma amacına dayanmaktadır. Halkın dini liderler karşısında hakkını savunmaya ve çeşitli suçlar karşılığında bedel ödeme cezasına çarptırmaya dayanan bu kanunlar, genellikle kaynağında "akıl" bulunan kanunlar olarak bilinir.

URGAKİNA KANUNLARI MADDELERİ NELERDİR?

Urgakina Kanunları maddeleri arasında, ölüm vergisini, cenaze törenlerini, mülkiyet haklarını düzenleyen hükümler yer alır.

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Urgakina Kanunları Nedir? Urgakina Kanunları Maddeleri ve Özellikleri Nelerdir, Hangi Uygarlığa Ait?
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