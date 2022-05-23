Üriner Sistem Organları Nedir? Üriner Sistem Enfeksiyonu Ve Hastalıkları İle Tedavisi

Belirli iç organları içine alan üriner sistem, özellikle idrar ile ilgili şikayette bulunan kişilerin araştırmasını yapmış olduğu bir sistem olarak bilinmektedir. İdrarın üretimi, depolanması ve çıkışına alan ayıran sistem ile üriner sistem enfeksiyonu ve hastalıkları ile tedavisi konularını sizler için açıkladık...

Üriner Sistem

Boşaltım sistemi olarak da bilinen üriner sistem; üretra(bir), mesane(bir), böbrek(iki) ve üreter(iki) organlarından oluşmaktadır. Böbrekler idrarı üretir, üreterler idrarı mesaneye ulaştırır, mesane ise vücut içerisinde üretilmiş olan idrarı depolar. Mesane içerisindeki idrar yaklaşık 150 ml hacme ulaştığında ise çıkma hissi oluşturur ve ardından üretra yardımı ile dışarıya çıkartılır.

İdrarın oluşumunu, nefron adındaki küçük ve çok sayıda olan üniteler sağlamaktadır. Vücutta bulunan ve idrarı üreten böbrekler bu üretimi kanı süzerek gerçekleştirirler ve bu süzme işlemi ise kanın içerisinde yer alan bazı zararlı ve atık maddeleri kandan temizlemeye olanak sağlar. Dışarı atılan bu sıvıya ise idrar adı verilir. Üriner sistemin belirli görevleri bulunmaktadır, bunlardan bazıları;

Metabolizma artıklarını vücuttan dışarı atar.

Vücudun su dengesini ayarlar.

Mineral dengesini sağlar.

Ozmotik basıncı dengeler.

Asit ve baz dengesini sağlar.

Hormon üretir ve zararlı maddeleri atar.

Üriner Sistem Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu ya da üriner sistem enfeksiyonu; idrar yolu bölümlerinden herhangi birinde, örneğin üreter ve böbreklerden mesaneye, hatta idrar yoluna kadar var olan enfeksiyonlar olarak bilinmektedir. İdrarda bakteri (mikrop), sağlıklı bir insanda görülmemektedir. İnsan vücudu dışında bulunan bazı bakteriler, idrar yollarına girebilir ve enfeksiyonlara yol açabilir.

Enfeksiyon, üretrayı, mesaneyi ve böbrekleri etkileyebilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonları ya da üriner sistem enfeksiyonları içerisinde sıklıkla görülen enfeksiyonların başında sistit hastalığı gelmektedir. Sitit hastalığı ise mesane enfeksiyonu olarak da bilinmektedir. Bu enfeksiyonlar genellikle, sindirim sistemi içerisinde bulunan mikroplar idrar yoluna girip çoğaldığı zaman gerçekleşmektedir. Bu enfeksiyonlar ise genellikle koli basili (Escherichia coli) bakterilerinden kaynaklanmaktadır.

Üriner Sistem Nedir?

Kısaca; bir arıtma sistemine benzetilebilen üriner sistem; idrarın vücut içerisinde üretilmesini ve yolculuklar sonucunda kandaki atık ve zararlı maddeler ile birlikte dışarı atılmasını sağlayan sistem olarak bilinmektedir. Bir mesane, bir üretra, iki böbrek ve iki üreterden meydana gelmekte olan üriner sistem, vücut içerisindeki kanın temizlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Temizlenmiş olan ve O2 yüklü temiz kan arter yoluyla böbreklere ulaşmaktadır.

Üriner Sistem Enfeksiyonu Nedir?

Genellikle, idrar yolu enfeksiyonu olarak bilinen üriner sistem enfeksiyonu, idrar yollarının tüm bölümlerinde ortaya çıkabilen enfeksiyonlardır. Üriner sistem enfeksiyonu iltihabi bir hastalıktır ve özellikle idrar kanalının kısa olması ve üreme organının yapısı nedenleri ile beraber, kadınlarda çok yaygın şekilde görünmektedir. Bu enfeksiyonlar, kadınlara göre erkeklerde daha az görülmektedir.

Üriner sistem enfeksiyonları tedavi edilmediği takdirde böbrekleri etkileyerek ciddi ve önemli hastalıklara sebep olabilmektedir. İdrar yolunun sıradan bir bölümünü etkileyebilen idrar yolu ya da üriner sistem enfeksiyonu, üç çeşit görülebilir, örneğin; üretrit, sistit ve piyelonefrit olarak örneklendirilebilir. Bir diğer önemli konu olan, idrar yolu enfeksiyonu ya da üriner sistem enfeksiyonu belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir;

Sık sık idrara çıkma isteği

İdrar yaparken yanma ve ağrı hissi

Ateş

Yorgunluk

İdrarda kötü koku

Bulanık, koyu renkli ve kırmızıya yakın renkteki idrar (idrarda kanın olabileceğini gösteren belirtiler)

Pelvik yani alt karın bölgesinde oluşan ağrı (özellikle kadınlarda görülmektedir)

Kusma veya-ve bulantı

Kaburgaların alt kısımlarında oluşan ağrılar

Çok sıkışma hissi oluşmasına rağmen idrar seviyesinde görülen azlık

Koli basili (Escherichia coli) bakterilerinden kaynaklanan enfeksiyonların yanı sıra, gonore, herpes, mikoplazma ve klamidya gibi cinsel yollarla bulaşmakta olan enfeksiyonlar da, idrar yolu enfeksiyonlarına ya da diğer adıyla üriner sistem enfeksiyonlarına yol açabilmektedirler.