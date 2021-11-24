Türkçede bulunan her kelimenin anlamı ve eş anlamlısı vardır. Kullandığımız kelimelerin kökeni de kişiler için merak edilen noktalardan biridir. Dilimizde bazı kelimeler Türkçe kökenli olurken bazı kelimeler ise farklı topumlar ile etkileşimden dilimize geçmiştir. Resmi kaynaklarda dilimize Yunancadan Orion kelimesinden geçtiği ifade edilen ürün kelimesi de bunlardan biridir. Peki, Ürün eş anlamlısı nedir? Ürün kelimesinin eş anlamlısı ile doğru cümle örnekleri nelerdir? İşte ürün kelimesi hakkında merak edilen her şey.

Ürün kelimesinin anlamı

Türkçede yer alan ve gün içinde sıkça kullandığımız kelimelerden biri de ürün kelimesidir. Ürün kelimesinin kökeninin eski Yunancadan geldiği yönünde anlatımlar bulunmaktadır. Bu anlatımlara göre bu kelime Orion kelimesinden türeyerek günümüzde ürün olarak kullanılmaktadır. Ürün kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı ise iki şekilde yapılır. Bunlardan biri bir kişi tarafından ortaya konulan yapıttır. Diğer tanım ise hayvanlardan, denizden, topraktan, bitkilerden ya da doğal kaynaklardan alınarak elde edilen ve üretimle yararlı bir şekilde kullanılan her şey.

Ürün kelimesinin eş anlamlısı

TDK'ye göre hayvanlardan, denizden, topraktan, bitkilerden ya da doğal kaynaklardan alınarak elde edilen ve üretimle yararlı bir şekilde kullanılan her şey ya da bir kişi tarafından ortaya konulan yapıt, herhangi bir şey olarak tanımlanan ürün kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Bunları, hasılat, mahsul, gelir, meyve, semere, yapıt ve verim olarak sıralayabiliriz. Cümle içerisinde kişiler ürün kelimesi yerine, hasılat, mahsul, gelir, meyve, semere, yapıt ve verim kelimelerini kullanabilirler. Bu eş anlamlıları kullanmak anlam bozukluğuna yol açmayacaktır.

Ürün kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Tarladan topladıkları ürünü satmak için pazara götürdü.

Hatalı ürünleri müşteri kabul etmediği için daha uygun fiyata sattı.

Ürün kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım