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Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:14

Us Eş Anlamlısı Nedir? Us Kelimesinin Eş Anlamlısı

Us Eş Anlamlısı Nedir? Us Kelimesinin Eş Anlamlısı

Günlük hayatta zihin, mantık gibi konulardan konuşurken kullandığımız, özbeöz Türkçe bir kelime olan ‘us’ kelimesinin eş anlamlısı kimilerince araştırılmaktadır. Bazen bulmacalarda bazen sınavlarda karşımıza çıkabilen us eş anlamlısı nedir?

Öz Türkçe bir kelime olan 'us' kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Us kelimesinin kendisinden de daha fazla kullanılan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri cümle içinde birbirlerinin yerlerine kullanabilirsiniz. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek sözlü ve yazılı metinlerde tekrara düşmeyip metne farklılık katmayı sağlayabilmektedir. Bazen sınavlarda ve bulmacalarda karşımıza çıkan eş anlamlı kelimeleri bilmek aynı zamanda kelime dağarcığımızı geliştirmektedir. İşte us kelimesinin eş anlamlısı…

US KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Akıl (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Us ve akıl kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Aynı anlamı taşıdıkları için cümlenin anlamında herhangi bir farklılık ya da bozukluk yaşanmaz.

Us kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "mind" kelimesidir.

US KELİMESİNİN ANLAMI

Us kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre de "Akıl"dır.

US KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Uslan artık deli gönül.
  • Usa ve gerçeğe uygun olmayan bir kurguydu.
  • Çok uslu bir kız olduğu için sırasına oturup bekledi.

USUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Yaptığın bu işe akıl sır erdiremedim gerçekten.
  • Akıllı olmak çok mühim değil, o aklı nasıl kullandığın mühim.
  • Akıllı biri olduğu hareketlerinden ve sözlerinden anlaşılıyordu.

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Us Eş Anlamlısı Nedir? Us Kelimesinin Eş Anlamlısı
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