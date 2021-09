Us Eş Anlamlısı Nedir? Us Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'us' kelimesinin 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Us kelimesinin kendisinden de daha fazla kullanılan bir kelimedir. Eş anlamlı kelimeleri cümle içinde birbirlerinin yerlerine kullanabilirsiniz. Kelimelerin eş anlamlılarını bilmek sözlü ve yazılı metinlerde tekrara düşmeyip metne farklılık katmayı sağlayabilmektedir. Bazen sınavlarda ve bulmacalarda karşımıza çıkan eş anlamlı kelimeleri bilmek aynı zamanda kelime dağarcığımızı geliştirmektedir. İşte us kelimesinin eş anlamlısı…

US KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Akıl (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Us ve akıl kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Aynı anlamı taşıdıkları için cümlenin anlamında herhangi bir farklılık ya da bozukluk yaşanmaz.

Us kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "mind" kelimesidir.

US KELİMESİNİN ANLAMI

Us kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre de "Akıl"dır.

US KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Uslan artık deli gönül.

Usa ve gerçeğe uygun olmayan bir kurguydu.

Çok uslu bir kız olduğu için sırasına oturup bekledi.

USUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM