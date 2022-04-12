Uşak İlçeleri: Uşak İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Uşak ilçeleri ve merkezi Ege Bölgesi içerisinde yer alır. Batı ve Orta Anadolu ile bağlantı durumunda olan Uşak şehri konumu nedeniyle iklim bakımından da oldukça önemli bir çeşitliliğe sahiptir. İklimsel özellikleri ve bitki örtüsünün çeşitli olması da uşak şehrine özel bir durumdur. Uşak ilçeleri merkeze farklı uzaklıklarda konumlanmıştır. Nüfusun önemli bir kısmı merkezde yaşarken kalanı ilçelere dağılmıştır. Uşak ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının yanıtlarını sizin için araştırdık.

Uşak İlçeleri

Antik dönemlerden bu yana oldukça gözde bir yerleşim yeri olan Uşak tarihi özelliklerinden dolayı dışarıdan birçok ziyaretçi alır. Bu da uşak şehrinin belirli dönemlerde daha kalabalık olmasına neden olabilir. Türkiye'de elektriği ilk kullanan şehir olması ilgiyi üzerine çekerken şehirde birçok ilçe, köy ve mahalle bulunur.

Uşak'ın İlçeleri

Uşak ilçelerinin hem nüfus hem de ekonomik faaliyet açısından farklılıkları bulunur. Toplamda 6 tane ilçesi vardır. Aynı şekilde 11 belediyesi ve bu belediyelerde de 72 mahalle vardır. 245 köyü bulunan Uşak ilinin ilçeleri şu şekildedir:

Merkez

Banaz

Eşme

Sivaslı

Ulubey

Karahallı

İlçeleridir. İlçelerin içerisinde Merkez olan ilçe en kalabalık yerdir. En az nüfusu olan yer ise Karahallı ilçesidir.

Uşak Merkez İlçeleri

Merkez olarak bilinen ilçe şehrin en kalabalık ve dinamik yeridir. Bununla birlikte diğer ilçelerin de merkez ilçeye çok büyük bir uzaklığı bulunmaz. Banaz ilçesi 1953 senesinde kurulan ve merkeze ise 33 km uzaklıkta olan bir ilçedir.

Eşme ilçesi Cumhuriyet'ten önce kurulan eski bir ilçedir. Merkeze ise 62 kilometre mesafede yer alır. Karahallı ilçesi 1953 senesinde kurulan ve merkeze 62 kilometre mesafede yer alan bir ilçedir. Sivaslı ilçesi ise 1953 tarihinde kurulmuştur. İlçenin merkeze olan mesafesi ise 35 kilometredir. Ulubey ilçesi de yine 1953 senesinde kurulmuş ve yaklaşık olarak 30 kilometre mesafesi ile merkeze en yakın ilçedir.

Uşak İlçeler Haritası

Şehrin yüzölçümü 5.556 kilometrekaredir. Rakımı ise 906'dır. Uşak şehrinin ilçelerini harita üzerinde daha rahat inceleyebilirsiniz.

Uşak İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?