Uşak Plaka Kodu Nedir? Uşak İl Plakası Kaçtır?

Uşak Batı Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim bölgesinde yer almaktadır. Bu durum Uşak ilinden yola çıkarak Türkiye'nin pek çok önemli kentini ve bölgesini gezmek, etkileşimde bulunmak için imkân sağlar. Uşak'ın, coğrafi konumu nedeniyle pek çok kentle etkileşim halinde olması Uşak plaka kodu nedir ve Uşak il plakası kaçtır konularının etrafta yer alan iller için de önemini arttırmıştır.

Uşak Plaka Kodu Nedir?

Uşak'ın en önemli özelliklerinden biri Afyon, Denizli ve İzmir gibi kentlere olan yakınlığı ve bu kentler ile olan etkileşimidir. Ayrıca Uşak havalimanına da yakın bir konumda bulunur.

Bu nedenle Uşak'ı hem hava hem de karayolu ile gidip gezmek mümkündür. Uşak'a gidip kenti görmeden önce Uşak'ın plaka kodunu öğrenmekte de yarar vardır.

Uşak İl Plakası Kaçtır?

Uşak, Türkiye'de ismi U harfi ile başlayan tek ildir. Urfa ili, resmi adı Şanlıurfa olduğu için Ş harfiyle başlamaktadır. Lakin Urfa adı, Şanlıurfa ilinin eski ismi olduğu için Şanlıurfa'da alfabetik sıralamada Uşak iliyle karşılaştırılır.

Bu hesaplamaya göre de Şanlıurfa, alfabetik sıralamada Uşak'ın önünde gelir. Yani Uşak il plakası 64 olarak belirlendiği için, Şanlıurfa'nın plakası da 63'tür.