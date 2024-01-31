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Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:28 Son Güncelleme: 31.1.2024 16:28

Uşak Plaka Kodu Nedir? Uşak İl Plakası Kaçtır?

Uşak günümüzden yaklaşık olarak 6000 sene önce insanların yerleşimine sahne olmuştur. Tarih boyunca Hititlerden Friglere kadar pek çok antik uygarlığa ev sahipliği yapan Uşak, Doğu Roma, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar zamanında da gözde bir kent olma özelliğini sürdürmüştür. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli illerinden biri olduğu için Uşak plaka kodu nedir ve Uşak il plakası kaçtır gibi konular önem arz etmektedir.

Uşak Plaka Kodu Nedir? Uşak İl Plakası Kaçtır?

Uşak Batı Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim bölgesinde yer almaktadır. Bu durum Uşak ilinden yola çıkarak Türkiye'nin pek çok önemli kentini ve bölgesini gezmek, etkileşimde bulunmak için imkân sağlar. Uşak'ın, coğrafi konumu nedeniyle pek çok kentle etkileşim halinde olması Uşak plaka kodu nedir ve Uşak il plakası kaçtır konularının etrafta yer alan iller için de önemini arttırmıştır.

Uşak Plaka Kodu Nedir?

Uşak'ın en önemli özelliklerinden biri Afyon, Denizli ve İzmir gibi kentlere olan yakınlığı ve bu kentler ile olan etkileşimidir. Ayrıca Uşak havalimanına da yakın bir konumda bulunur.

Bu nedenle Uşak'ı hem hava hem de karayolu ile gidip gezmek mümkündür. Uşak'a gidip kenti görmeden önce Uşak'ın plaka kodunu öğrenmekte de yarar vardır.

Uşak İl Plakası Kaçtır?

Uşak, Türkiye'de ismi U harfi ile başlayan tek ildir. Urfa ili, resmi adı Şanlıurfa olduğu için Ş harfiyle başlamaktadır. Lakin Urfa adı, Şanlıurfa ilinin eski ismi olduğu için Şanlıurfa'da alfabetik sıralamada Uşak iliyle karşılaştırılır.

Bu hesaplamaya göre de Şanlıurfa, alfabetik sıralamada Uşak'ın önünde gelir. Yani Uşak il plakası 64 olarak belirlendiği için, Şanlıurfa'nın plakası da 63'tür.

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Uşak Plaka Kodu Nedir? Uşak İl Plakası Kaçtır?
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