Uşak Üniversitesi 28 alanda Türkiye’nin en iyilerinden oldu

Uşak Üniversitesi araştırma alanında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer aldı. TÜBİTAK'ın, üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışması yayımlandı. Uşak Üniversitesi "2023 Yılı Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi"nde 28 araştırma alanında Türkiye'nin en iyi üniversiteler arasına girerken, 2 alt alanda da Türkiye 2'ncisi oldu. Uşak Üniversitesi ayrıca ihtisaslaşma alanlarından biri olan tekstil mühendisliği ve teknolojileri alt alanında ise hacim göstergesinde 6'ıncı sırada yer aldı. Araştırma kapsamında oluşturulan "Yetkinlik Haritası"; 132 alt araştırma alanında ayrı ayrı olacak şekilde ve 200 üniversite için alt araştırma alanları bazında çeşitli kriterlere ilişkin ham veriler hesaplanarak oluşturuldu. Bu verilerde yayın sayıları ve bu yayınlara yapılan atıf sayıları, üniversitelerin bu yayınlara katkı sağladığı akademisyen sayıları, üniversitelerin atıf açısından dünyada en fazla atıf alan ilk yüzde 10'luk dilime girmiş yayın sayıları ve üniversitelerin uluslararası iş birliği yayın sayıları gibi çeşitli ölçütler esas alındı. Bu kapsamda yapılan değerlendirmede Uşak Üniversitesi 76 alanda yer aldı.Alan grafikleri incelendiğinde Uşak Üniversitesi hem kalite hem hacim puanlarının ortanca değerin üstünde yer aldığı birinci bölgede 28 alanda üstün başarı gösterdi. Bu alanlar, Tekstil Mühendisliği ve Teknolojileri, İçten Yanmalı Motor ve Motor Aktarma Organları, Akışkan Gücü, Dinamiği ve Akışkan Makineleri, Polimerler ve Plastikler, Matematik, Biyoenerji, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Enerji Verimliliği, Yoğun Madde Fiziği, Yüzey, Kaplama ve Filmler, Yüzeyler ve Arayüzler, Seramik ve Kompozit Malzemeler, Hava Araçları Tasarımı, Testi ve Performansı, Gıda güvenliği, Gıda İşleme, Hayvan Besleme, Tarla Bitkileri, Fizikokimya ve Teorik Kimya, Analitik Kimya ve Spektroskopi, İnşaat Mühendisliği, Dermatoloji, Ramatoloji, Kardiyoloji, Eğitim, İktisat, İşletme ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler olarak belirtildi.Dünyadaki yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan ve raporlar hazırlayan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), "Impact Rankings-Üniversitelerin Etki Sıralaması (2023)" listesini açıkladı. Uşak Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) kapsamında gerçekleştirilen sıralamada, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında yer aldı. Uşak Üniversitesi "SDG-4, Nitelikli Eğitim" alanında 2023 yılında Türkiye genelinde 29'uncu sırayı, dünya genelinde 401- 600 sıralamasında yer almayı başardı. Üniversiteayrıca "SDG-3, Sağlık ve Kaliteli Yaşam" başlığında 601-800, "SDG-9, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" başlığında 601- 800 ve "SDG-17, Amaçlar için Ortaklıklar" başlığında ise dünya üniversiteleri listesine girdi.