Used To Would Farkı Nedir? Used To ve Would Kalıpları Aynı Şey Mi, Ne Zaman Kullanılır?

Used to ve would, anlam olarak benzer cümlelerde kullanılsalar da arada küçük farklar bulunur. Would, yalnızca tekrarlayan durumları ifade etmek için kullanılırken used to ifadesinde ise böyle bir sınır yoktur. Used to, geçmişte bir zaman boyunca yapılan ve artık bırakılan eylem ve alışkanlıkları bildirir. Daha iyi anlaşılması için used to would farkı nedir, aynı şey mi ve ne zaman kullanılır sorularına yanıt aranması gerekir.

Used To Would Farkı Nedir?

Simple Past Tense'in sıkça karıştırılan kalıplarından olan used to ile would, farklı durumları belirtmek için kullanılırlar. Öte yandan, used to ifadesinden sonra gelen fiiller bare infinitive olarak kabul edilir ve "-ing" takısı getirilmesine gerek yoktur. Would ise will'in geçmiş zamanda kullanılan halidir ve used to ile oldukça benzer cümlelerde kullanıldığı için ayırt etmekte zorlananlar olabilir. Used to kalıbı ile geçmişte yaşanan herhangi bir durum ya da eylemin, artık meydana gelmediği belirtilir. Would ise geçmişte aralıklarla tekrarlanan bir eylem veya durumdan bahseder. Öte yandan bu yinelenen durum veya eylem, şu anda devam ediyor olabileceği gibi aksi de olabilir. Örneğin, sonbaharda ağaçlar yaprak dökerdi demek için would kullanılması gerekir. Çünkü bu doğa olayı her sene tekrarlar. Bu iki kalıbın daha iyi anlaşılması için aşağıdaki örnek cümleler açıklayıcı olabilir.

Used to'ya örnekler:

1.I used to use shampoo. Now I only wash my hair with soap. (Eskiden şampuan kullanırdım. Artık saçlarımı sadece sabun ile yıkıyorum.)

2.My uncle used to come to visit us every day when I was a child. (Dayım, ben çocukken her gün bizi ziyarete gelirdi.)

3.We used to go to the same school before my friend moved out of this city. (Arkadaşım bu şehirden taşınmadan önce aynı okula giderdik.)

Would'a örnekler:

1.He would play basketboll all the time. (O sürekli basketbol oynardı.)

2.When I was 20 years old, I would run everyday. (20 yaşındayken her gün koşardım.)

3.If I made a lot of money, I would travel the world. (Eğer çok para kazansaydım, dünyayı gezerdim.)

Would'a verilen örneklerden ilk ikisi, muhtemelen hala devam eden eylemleri belirtiyor. Üçüncü cümlede ise bir şart olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Çünkü would, şart, tahmin, rica ve minnettarlık bildiren cümlelerde de kullanılır.