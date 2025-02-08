Üsküdar Hangi Yakada? Üsküdar Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Üsküdar, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir ticaret noktası olmuştur. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'daki en eski yerleşim alanlarından biri olan ilçe, pek çok cami, külliye ve çeşmeye ev sahipliği yapmaktadır. Mihrimah Sultan Camii, Valide-i Atik Külliyesi ve Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, Üsküdar'ın manevi ve tarihi kimliğini yansıtan önemli yapılardan bazılarıdır. Üsküdar hangi yakada, Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakası'nda mı gibi sorular Üsküdar'ın coğrafi konumu hakkında net bilgiler verir.

Üsküdar Hangi Yakada?

Üsküdar, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. İstanbul Boğazı'nın doğu kıyısında konumlanan ilçe, karşı kıyısında yer alan Beşiktaş ve Eminönü ile deniz yoluyla bağlantılıdır. Anadolu Yakası'nın en eski ve en önemli ilçelerinden biri olan Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ve Beykoz ilçeleriyle komşudur.

Üsküdar Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası'nda Mı?

Üsküdar, İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan önemli ulaşım noktalarından biri olmasına rağmen, tamamen Anadolu Yakası sınırları içinde yer almaktadır. Tarihi dokusu, manevi atmosferi ve Boğaz kıyısındaki konumu nedeniyle birçok kişi tarafından İstanbul'un kalbi olarak görülse de coğrafi olarak Asya kıtasına aittir.