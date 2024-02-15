Uskumru Dip Balığı Mı? Uskumru Derin Su Balığı Mıdır, Yüzeyde Olur Mu?

Uskumru balığına, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi'nde çokça rastlanır. Dünyada ise Atlantik ve Pasifik sahillerinde bolca bulunur. Temel besinleri, hamsi, çaça, çamuka, aterina ve benzeri küçük balıklar ile yavru balıklar ve planktonlardır. Uskumrular, çok büyük olmadıkları için genellikle torik ve orkinos gibi büyük balıklara yem olurlar. Ek olarak, uskumru dip balığı mı, derin su balığı mıdır ve yüzeyde olur mu cevap aranan sorulardır.

Uskumru Dip Balığı mı?

Tuzlanmış, tütsülenmiş ve konserve olarak tüketilen uskumru (Scomber scombrus), kendi ile aynı adı taşıyan Uskumrugiller familyasındandır. Sivri, hafif uzun ve füzeye benzer bir bedene sahiptir. Üzerinde yukarıdan aşağıya doğru mavi ya da yeşil dikey şeritler bulunur. Yanları açık gümüş rengi iken karın bölgesi ise süt beyazıdır. Boyları çoğunlukla 20-35 santimetre arasında değişse de 50 cm olanlarına da ender olarak rastlanır. Uskumrular, 8-10 yıl yaşam sürerler ve ikinci yaşlarında üremeye başlarlar. Gece veya gündüz fark etmeksizin gırgır ağlarıyla rahatlıkla avlanabilirler. Denizin yüz metrelik üst kısmında yaşayan yüzey balıklarından olan uskumru, sağlık açısından oldukça faydalıdır. Çünkü bu kısımda yaşayan balıkların bulunduğu ortamdaki ağır metaller, dibe göre çok daha azdır. Bunlar, cıva, kadmiyum ile kurşundur ve sağlık için tehlikeli olan toksik maddelerdir.

Uskumru Balığının Faydaları ve Zararları Neler?

Omega-3 yağ asitleri, protein, selenyum ve B12 vitaminleri ile dolu olan uskumru, besin değerleri nedeniyle oldukça sağlıklı bir besindir. Bu vitamin ve mineraller, kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olurken bağışıklık sisteminin de güçlü kalmasına katkı sağlar. Uskumru, anti-enflamatuar özelliği sayesinde cilt sağlığını destekler, serbest radikallerin etkisini azaltır, hücresel hasarı minimuma indirir ve kronik inflamasyonu da büyük ölçüde önler. Buna ek olarak uskumru balığı, her ne kadar sağlık için faydalı olsa da yüksek cıva içerme ihtimali yüksektir. Gereğinden fazla yenildiği takdirde vücutta cıva birikmesine neden olabilir. Bu yüzden, özellikle hamilelerin ve çocukların fazla tüketmemesinde fayda vardır. Bunun haricinde uskumru ve diğer deniz mahsulleri, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara da yol açabilir.