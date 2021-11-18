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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:16

Uslu eş anlamlısı nedir? Uslu kelimesinin eş anlamlısı

Uslu eş anlamlısı nedir? Uslu kelimesinin eş anlamlısı

Özellikle çocuklar için çok kullanılan kelimelerden biri ola uslu kelimesi isim ve yapım ekinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkmıştır. Türkçede sıfat olarak kullanılan bu kelime, küçük kişilerin kendinden büyük olan kişilerin sözlerini dinlemesi olarak tanımlanır. Yaramaz kelimesinin de zıt karşılığı olan bu kelimeyi gün içinde hemen hemen her yerde duyarız ve kullanırız. Bu yüzden kişiler de bu kelimenin ilk kullanımının yanı sıra eş anlamlı kelimelerini de kullanmayı tercih edebilir. İşte, Uslu eş anlamlısı nedir? Uslu kelimesinin eş anlamlısı.

Kökeni öz Türkçe olan uslu kelimesi, kişiler tarafından en sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Yaramaz kelimesinin zıttı olan uslu kelimesi, söz dinleyen, akıllı ve çalışkan çocukları tanımlamak için kullanılsa da eş anlamlıları merak edilir. Bu kelime yerine cümlelerinde eş anlamlılarını kullanmak isteyenler hızlı ve kolay bir şekilde internet üzerinden araştırma yapar. Peki, Uslu eş anlamlısı nedir? Uslu kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümle kurulur? İşte merak edilen her şey.

Uslu kelimesinin anlamı

Uslu kelimesi, büyüklerinin sözünü dinleyen, çalışkan, efendi ve terbiyeli çocukları tanımlamak için kullanılır. Bir sıfat olan uslu kelimesi yapım eki ve isimden türetilmiştir. Yaramaz kelimesinin zıttı olan bu kelime aynı zamanda öz Türkçedir. Kökeni Türkçe olduğu için kişiler tarafından da kullanımı tercih edilir.

Uslu kelimesinin eş anlamlısı

Uslu kelimesinin 3 farklı eş anlamı bulunur. Akıllı, terbiyeli ve çalışkan kelimeleri ile eş anlamlı olan bu kelimeler de gün içinde kişiler tarafından sıklıkla kullanılır. Bu kelimelerin kökeni de Türkçedir. Yazılışları farklı olsa da akıllı, çalışkan ve terbiyeli kelimeleri uslu kelimesi ile aynı anlamı karşılar.

Uslu kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Büyüklerinin sözünü dinleyen, çalışkan, efendi ve terbiyeli çocukları anlatmak için kullanılan uslu kelimesi ile aşağıdaki cümleler kurulabilir:

  • Uslu bir çocuk olduğu için öğretmenleri tarafından sevilirdi.
  • Küçüklüğünden bu yana uslu bir çocuk olmayı başaramadı.
  • Çevresi tarafından uslu biri olarak bilindiği için asi davranışları eleştiri gördü.

Uslu kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Uslu kelimesinin eş anlamı olan akıllı, terbiyeli ve efendi ile kurulabilecek örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Akıllı davranışları ile çevresinden her zaman takdir topladı.
  • Hem akıllı hem de çalışkan olduğu için yarışlarda başarı kazandı.
  • Efendi bir kişiliği olduğu için sakin kalmayı başardı.

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Uslu eş anlamlısı nedir? Uslu kelimesinin eş anlamlısı
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