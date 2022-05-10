Üslü Sayılar Konu Anlatımı - Üslü Sayılarda Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme, Çıkarma Ve Örnek Sorular

Üslü sayılar konu anlatımı öğrencilerin dinleme gereği duydukları ders anlatımlarıdır. Üslü sayılar dersinden sınavda çok fazla soru soruluyor. Bununla birlikte bu konuyu bilmek diğer matematik konularını çözebilmek açısından da önem taşır. Matematikte her konu birbiri ile bağlantılıdır. Bu nedenle üslü sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme, çıkarma ve örnek sorular ile ilgili detayları sizler için araştırdık.
Üslü sayılar konusu kolay öğrenilebilen matematik konularındandır. Ancak kendi içerisinde birçok detay bulundurması üslü sayıları biraz anlaşılması güç bir konu haline getirebilir. Fakat kuralların tamamını bildiğinizde ve soru üzerinde uyguladığınızda kolaylıkla çözebileceğiniz sorulardır. Üslü ifadelerde bir taban sayısı vardır bir de çarpım sayısı vardır.
Daha net bir açıklama ile reel sayı olarak "a" sayısının pozitif sayılardan biri olarak kabul edilen "n" kadar çarpımı üslü ifade olarak kabul edilir. Üslü ifadelerde "a" sayısı tabana yazılırken "n" sayısı üs kısmına yazılır. Üslü sayılarda a sayısını n tane kadar yan yana yazarak çarpma işlemi üslü sayı kabul edilir.
Genelde kolay gibi görünse de bir sayıyı yan yana çarpmak düşündüğünüzden daha büyük sayılarla uğraşmak anlamına gelir. Bu nedenle de mutlaka konuya dair diğer özellikleri de bilmeniz gerekiyor. Bu özellikleri bilmek sizlere daha kolay şekilde işlem yaptıracaktır.
Üslü sayılar 8. Sınıfların bilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Bu konuları bilmek öğrencilere sınavlarda artı bir puan getirisi sağlıyor. Çünkü üslü sayıları bilmek sizlere diğer matematik konularında da önemli avantajlar sağlayacaktır. Üslü sayıların kuralları hakkında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:
Bu kuralları dikkate alarak matematik dersindeki üslü sayıları kolaylıkla çözme imkanı bulabilirsiniz. Ancak işlem yaparken dikkat edeceğiniz başka unsurlar da bulunuyor.
Üslü sayılarla işlem yapabilmek için işlem özelliklerini de bilmek gerekiyor. Toplama ve çıkarma konusunda kuvvetlerini ve tabanlarını nasıl işleme dahil edeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Kuvvetleri ve tabanları aynı olan sayıların her birinde çıkarma ya da toplama işlemi yaparken yalnızca katsayıları dikkate almak gerekiyor.
Üslü sayılarda dört işlem yaparken belirli kurallara uymanız gerekiyor. Son derece basit bir konu olmasına rağmen öğrenilenleri örnek sorularla pekiştirmek önemlidir. Çünkü üslü sayılar kendisinden sonra gelen konu için de önemli bir detaydır.