Üslü sayılarda bölme işlemi: Üslü sayılarda taban ve üs farklı ise bölme nasıl yapılır?

Üslü sayılarda bölme işlemi yaparken taban ve üs aynı ise işlem çok basit bir şekilde herhangi bir eşitleme işlemi olmadan yapılabilir. Fakat üslü sayılarda bölme işlemi yaparken taban ve üs farklı ise farklı yöntemler ile işlemi çözmemiz gerekir. Bunu öğrenmek her ne kadar öğrencilere karışık gözükse bile aslında oldukça basit bir yöntemi ve çözümü vardır. Yazımızı inceleyerek üslü sayılarda taban ve üs farklı olduğu durumlarda işlem nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.

Üslü Sayılarda Bölme İşlemi



Tabanları birbirine aynı olan üslü ifadeler birbiri ile bölündüğü zaman payın kuvvetinden paydanın kuvvetine çıkartma işlemi uygulanır. Aynı şekilde işlemin çözümünde çıkan sayı ortak olan tabanın kuvveti biçiminde yazılmaktadır. Eğer üslü sayıların kuvvetleri eşitse payın tabanını da paydadaki tabana böleriz. En son olarak da sonuç üzerine üs yazılır.





Üslü sayılarda taban ve üs farklı ise nasıl bölünür?

Tabanları aynı olan üsleri yaparken taban aynı kalır yalnızca üsler ile işlem yapıyorduk. Tabanlar ve üsler farklıyken ise örnekteki gibi yapabiliriz:



