Uslu Zıt Anlamlısı Nedir? Uslu Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Uslu sözcüğü cümle içerisinde bir ismin önüne gelerek onu nitelemektedir. Bu tarz kelimelerin cümle içindeki görevi ise sıfattır. Uslu kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda ise karmaşık olmayan az anlamı bulunan bir kelime çıkmaktadır. Çoğunlukla cümle içerisinde gerçek anlamıyla kullanılmaktadır.

USLU KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türkçede pek çok kelime değişime uğramıştır. Bu kelimelerden birisi de uslu kelimesidir. Us kökünden türeyip uslu kelimesi haline gelmiştir. Uslu kelimesi daha çok eskiden kullanılan bir kelime olmasına rağmen günümüzde de kullanımı bulunmaktadır. Bu kelimeye alternatif olarak uslu kelimesinin eş anlamlısı olan 'akıllı' kelimesi daha çok kullanılmaktadır. Tüm bu bilgilere bakarak uslu kelimesinin anlamları şunlardır:

Yaramaz olmayan, toplumu, çevresini rahatsız etmeyen (kimse).

(hayvan için) Saldırmayan, uysal.

Akıllı, zeki.(eskimiştir)

USLU KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Uslu kelimesinin anlamlarından yukarıda bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi uslu kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Bunun haricinde uslu kelimesinin birçok anlam ilişkisi bulunmaktadır. Bunların en önemlisi zıt anlamdır. Çünkü uslu kelimesinin anlamı ve kullanımı tam bilinmediği için zıt anlamlısı merak ediliyor. Uslu kelimesinin zıt anlamlısı 'yaramaz, afacan, haylaz' kelimeleridir. Bu kelimeleri daha iyi öğrenmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Uslu çocukları idare etmek her zaman daha kolay olmuştur.

Yaramaz insanları hayatımdan çıkarmanın zamanı geldi.

Sen ne kadar haylaz bir çocuk oldun böyle sürekli anneni üzüyorsun.

USLU KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Uslu kelimesinin anlam özelliklerinden yukarıda bahsetmiştik. Tüm bu bilgilere bakarak uslu sözcüğünün bazı kelimelerle etkileşim halinde olduğunu anlayabiliriz. Uslu kelimesine benzer kelimeler şunlardır: