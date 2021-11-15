Türk dili farklı toplumlar ile etkileşime girmiş ve zenginleşmiştir. Bu etkileşim sayesinde özellikle Arapça kökenli pek çok kelime dilimize girmiştir. Üslup kelimesi de dilimize Arapçadan dilimize uyum sağlayan bir kelimedir. Üslup kelimesinin ne anlama geldiğini merak eden kişiler için hazırladığımız bu yazımızda Üslup eş anlamlısı nedir? Üslup kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili kurulabilecek örnek cümleleri bulabilirsiniz.

Üslup kelimesinin anlamı

Üslup kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu'na göre üslup kelimesinin anlamları farklı şekillerde ifade edilebilir. Bunlardan biri bir şeyi anlatma ve yapış tarzıdır. Bir diğeri ise sanatçının bir ülkeye ya da çağa uygun olarak kendisine özgü yapış ve anlatış biçimidir. Üslup kelimesi çoğu zaman kişiler tarafından yanlış yazılmaktadır. Üslub ya da üslüp olarak da yazılan kelimelerin kullanımı yanlış kabul edilir. Doğru kullanımı üsluptur.

Üslup kelimesinin eş anlamlısı

Dilimize Arapçadan geçen ancak cümlelerimizde sıklıkla kullanılan üslup kelimesinin farklı eş anlamları da bulunur. Bu kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz: Biçem, stil, biçem, tarz ve anlatı. Kişiler cümle içerisinde üslup kelimesi yerine biçem, stil, biçem, tarz ve anlatı kelimelerini kullanabilir. Bu kullanım ile birlikte kelime dağarcığını zenginleştiren kişiler, kurdukları cümleleri de daha etkili kılabilir. Sürekli aynı kelimeyi kullanmak yerine eş anlamlı karşılıklarını kullanmak sizi ikili diyaloglar içerisinde daha da ön plana çıkaracaktır.

Üslup kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Türk edebiyatında üslup çok önemlidir.

Konuşmasında sert cümleler kurduğu için annesi tarafından üslubu eleştirildi.

Üslubuna dikkat etmeyen insanlar ile iletişime geçmekten her zaman kaçınmalıyız.

Üslup kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım