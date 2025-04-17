Günlük konuşmalarımızda ve yazılı iletişimimizde sıklıkla kullandığımız kelimelerin doğru yazımını bilmek, dilimize olan özenimizin bir göstergesidir. Özellikle yabancı kökenli kelimeler, Türkçeye uyum sağlarken bazı ses değişikliklerine uğrayabilir ve bu durum doğru yazılış konusunda tereddütlere yol açabilir. " Üslup nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı üslup mu, üslub mu demeden önce, Arapça kökenli bu kelimenin Türkçede yaygın olarak kullanıldığını belirtmek doğru olacaktır.

Üslup Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre doğru yazım "üslup" şeklindedir. "Üslup" kelimesi, Arapçadan dilimize geçmiş olup, bir dildeki anlatım biçimi ya da üslubunu ifade eder. Kelimenin kökeni Arapçadaki "uslûb" kelimesine dayanır. "Üslub" şeklinde yazım, dil bilgisi kurallarına ve Türkçe'nin fonetik yapısına aykırıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Üslup Mu, Üslub Mu?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) güncel Türkçe Sözlüğü'ne bakıldığında, "üslup" kelimesinin doğru yazılışının "üslup" olduğu açıkça görülmektedir. Üslup kelimesinin yanlış yazımı olan "üslub" formu, dilde pek çok kişi tarafından kullanılmasına rağmen, Türk Dil Kurumu tarafından yanlış kabul edilmektedir.