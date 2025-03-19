Üst Üste Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Üstüste Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede ikilemelerin doğru yazımı konusunda yaygın hatalar bulunmaktadır. İki sözcükten oluşan ifadelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda sıkça yanlış kullanımlara rastlanmaktadır. Bu tür yazım yanlışlarına örnek olarak "peş peşe", "birbiri ardına", "yan yana" ve "üst üste" gibi kelimeler verilebilir. Bunlardan en sık kullanılanı olan üst üste nasıl yazılır ve TDK'ye üstüste ayrı mı bitişik mi yazılır sorularının yanıtları merak edilmektedir.

Üst Üste Nasıl Yazılır?

"Üst üste" ardışık ya da birbirinin üzerine gelen durumları tanımlamak için kullanılan bir ikilemedir. Bu ifade genellikle tekrar eden olayları veya fiziksel olarak üst üste duran nesneleri anlatmak için tercih edilir. Örnek olarak:

Kitapları üst üste koyduğunda masa çok düzenli görünüyor.

Üst üste gelen toplantılar nedeniyle günüm oldukça yoğundu.

Bu anlamlarda olduğunda kelimenin doğru yazımı "üst üste" şeklinde, ayrı olmalıdır.

Yanlış kullanımlara örnek:

Üstüste çok fazla hata yapıyorsun.

Üst- üste binen olaylar beni yordu.

TDK'ye Göre Üstüste Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun resmi yazım kılavuzuna göre "üst üste" ifadesi ayrı yazılmalıdır. İkilemelerin büyük bir kısmında olduğu gibi üst üste ifadesinin de birleşik yazılması hatalıdır. "Üst" ve "üste" kelimeleri bağımsız anlamlara sahip olduğundan dolayı birleşik yazım dilbilgisi kurallarına aykırıdır.

Kelimenin kökenine bakıldığında ise "üst" kelimesi Türkçede yüksekte olan yukarıda bulunan anlamına gelirken "üste" kelimesi bu yönelimi belirten bir hal eki ile kullanılmıştır. Bu yüzden Türkçenin yapı kurallarına göre ikilemenin "üst üste" şeklinde ayrı yazılması gerekmektedir.