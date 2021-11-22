Günlük hayat içerisinde çevreden duyduğumuz kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlarını merak ederiz. Bu kelimeler farklı kökenlerden de dilimize geçmiş olabilir. Türkçeye Farsçadan dilimize geçen ve eş anlamlısı merak edilen kelimelerden biri de usta kelimesidir. Usta kelimesi bir işi en iyi yapan ya da öğreten kişi olarak tanımlanabildiği için kişiler tarafından bir hitap olarak da kullanılabilir. Peki, Usta eş anlamlısı nedir? Usta kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümleler kurulabilir. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler.

Usta kelimesinin anlamı

Usta kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı şu şekildedir: Bir zaanatı, işi tüm detayları ve incelikleri ile olması gerektiği gibi öğrenen ve bunu da tek başına yapabilen kimsedir. Ya da sanat öğreticisi ve sanatında, zanaatında en üstün olan kişi. Usta kelimesi aynı zamanda dilimize Farsçadan geçen bir kelimedir. Kökeni Türkçe değildir. Bunun yanı sıra usta kelimesi kişiler arasında bir hitap biçimi olarak da kullanılabilir.

Usta kelimesinin eş anlamlısı

Bir zaanatı, işi tüm detayları ve incelikleri ile olması gerektiği gibi öğrenen ve bunu da tek başına yapabilen kimse olarak tanımlanan usta kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bunlar, becerikli, cambaz, ehil, erhap, mahir, sanaatkar ve üstattır. Bu kelimeler cümle içerisinde doğru kullanıldığı takdirde usta kelimesi yerine rahatlıkla kullanılabilir. Becerikli, cambaz, ehil, erhap, mahir, sanaatkar ve üstat kelimeleri birbiri yerine kullanıldığında cümle içerisinde herhangi bir soruna yol açmayacaktır.

Usta kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Ustasından tüm öğrendiklerini yeni işinde deneyimledi.

Usta – çırak ilişkisi yeni zanaatkarların eğitimi için çok önemlidir.

Usta öğretici olduğu ilk gün öğrencileri ile tanıştı.

Usta kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Usta kelimesinin eş anlamlısı olan becerikli, cambaz, ehil, erbap, mahir, üstat, sanatkâr kelimeleri ile kurulabilecek örnek cümleler aşağıdaki gibidir: