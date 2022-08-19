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Haberler Eğitim Haberleri Üsteğmen Kısaltması Nedir? Üsteğmenin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 12:27 Son Güncelleme: 19.8.2022 12:27

Üsteğmen Kısaltması Nedir? Üsteğmenin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Üsteğmen Kısaltması Nedir? Üsteğmenin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Üsteğmen rütbesinin kısaltması nasıl yazılır internet kullanıcıları tarafından genellikle araştırılan bir konudur. Üsteğmen, birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevi takım komutanlığı olan ve Teğmenle Yüzbaşı arasındaki askeri rütbedir. Günümüzde ülkelerin en önemli kaynaklarından biri de ordu olmuştur. Ordular genelde ülkenin güvenliğini sağlayan devlete bağlı bir askeri oluşumdur. Her meslek grubunda olduğu gibi özellikle ordu rütbelerinde de çok fazla kısaltmalar bulunmaktadır. Üsteğmen kısaltması da bunlardan birine örnektir. Peki üsteğmen kısaltması nedir? Üsteğmenin kısaltması nasıl yazılır, sonuna nokta konulur mu?

Üsteğmen rütbesinin kısaltmasını günümüz iş dünyasındaki kısaltmaalara örnek verebiliriz. Bu terimlerin daha kolay akılda kalışı ya da rütbelerde daha az yer kaplaması adına birçok sebepten olabilir. Sebepler göreceli olup kullanımdan kullanıma farklılık göstermektedir. Bu kısaltmaların en çok kullanıldığı yerlerden biri de ordu olmuştur. Ordu içerisinde tüm rütbelerin kendilerine ait kısaltmaları olmaktadır. Bu kısaltmalar da merak edilen ve internet kullanıcıları tarafından araştırılan konular olmuştur. Yazımızda bizler de Üsteğmen kısaltması nedir, üsteğmenin kısaltması nasıl yazılır, sonuna nokta konulur mu gibi sorulardan yola çıkarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Üsteğmen Kısaltması

Üsteğmen ordu içinde teğmen ile yüzbaşı rütbeleri, arasında bulunan bir rütbedir. Kısaltması "ütğm." şeklindedir. Ülkelerin ordularında hava ve kara kuvvetlerinde bulunabilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üsteğmen görev süresi 6 yıl olmaktadır. Belli başlı eğitim durumlarında - doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans programlarını bitirme gibi- mümtaz terfi durumlarında bu dönem 4 ila 5 yıla düşmektedir. Takım komutanları ya da bölük komutanı görevlerini icra edebilirler. Ancak sadece kıdemli üsteğmenler Bölük Komutanı görevini yapılabilirler.

Üsteğmen Kısaltmasının Sonuna Nokta Konur Mu?

Üsteğmen kısaltmasının sonuna her Türkçe kısaltmada olduğu gibi nokta koyularak kullanılmaktadır.

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Üsteğmen Kısaltması Nedir? Üsteğmenin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?
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