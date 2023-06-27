Üstel Fonksiyon Konu Anlatımı - Üstel Fonksiyonun Türevi Nedir?

Üstel fonksiyon konu anlatımı grafikler ile anlatılır ve birçok sembol sayesinde de belirtilir. Etraflıca düşünerek üstel fonksiyon nedir sorusuna açıklama yaptığımızda birebir ve örten kavramları ile karşılaşırız. Bu noktada devreye Üstel fonksiyon olma şartı nedir kısmı girer. Aynı zamanda bu kavramlarında birer cümle ile açıklanması gerekir. Üstel fonksiyon sayısal bir konu olsa da anlamak için cümlelere yani sözel kısma ihtiyaç duyarız. Konu farklı dallara da ayrılmaktadır. Böylece üstel fonksiyonun türevi adlı kısmı olduğunu da belirtebiliriz.

Üstel Fonksiyon Konu Anlatımı

Üstel fonksiyonu en yoğun işlediğimiz eğitim öğrenim yılı, 12. sınıf yani lise 4'tür. Bu sınıftaki matematik ders kitabında üstel fonksiyon konusu ile ilgili birçok bilgiye erişebiliriz. Eriştiğimiz bilgilerde ilk olarak konunun üslü ifadelere ve bu ifadelerin özelliklerine yer verdiğini görürüz. Üslü ifadeler ve özellikleri hakkında toplamda 9 özellik vardır. Bu özellikler üstel fonksiyon konusunun anlaşılması için birtakım kurallardır da diyebiliriz.

Üstel Fonksiyon Nedir?

Üstel fonksiyonun ne olduğunu açıklamak için üstel fonksiyonun gösteriliş şekline ihtiyacımız vardır.

ax şeklinde gösterilen ifade üstel fonksiyon konusuna aittir.

Bu gösteriş şeklinde olan a ve x ifadelerinin özellikleridir. Bu noktada a ifadesinin değişmeyen, sabit ve taban olduğunu söyleyebiliriz. X ifadesinin ise a ifadesinin üstünde yer aldığını ve değişken olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla böylece üstel fonksiyonun ne olduğunu yani tanımı yapmış oluruz.

Üstel Fonksiyonun Türevi Nedir?

Bir şeyin türevini tanımlarken ifade edilen şeyin değiştiği takdirde, başka bir olgu ile arasındaki bağlantısı demektir. Üstel fonksiyonun da bu noktada bir türevi vardır. Bu türev şu şekildedir: üssün türevinin orijinal fonksiyon ve bazın doğal logaritması ile çarpımına eşittir.