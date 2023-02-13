Üstünkörü Ne Demek? Üstünkörü Kelimesinin Anlamı Nedir, Nasıl Yazılır?

Üstünkörü ne demek sorusu hemen herkesin aklına gelmiştir. Bu kelime genellikle konuşma dilinde kullanılır. Üstünkörü nasıl yazılır sorusu da merak edilen bir husustur. Üstünkörü kelimesinin araştırılması ile Türkçe dil ve kelime bilginizi geliştirmeniz mümkün olacaktır. Yazım konusunu araştırarak da konu ile ilgili hataları ortadan kaldırabilirsiniz. Üstünkörü kelimesi ne için kullanılır gibi konu ile ilgili merak edilenler için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Üstünkörü Ne Demek?

Türkçe son derece zengin bir dildir. Türkçedeki cümlelerin anlamlarını güçlendirmek için pekiştirme benzeri kelimeler kullanılabilir. Üstünkörü kelimesi de bunlardan biridir. Söz konusu kelime, üst ve körmek sözcüklerinin bir araya gelmesi ile türemiştir. Üstünkörü kelimesi bu anlamda bir söz öbeği kabul edilebilir.

Üstünkörü, bir işi incelemeden, özen göstermeden yapmak anlamına gelir. TDK kaynakları incelendiğinde ise bu kelime ile ilgili "yüzeysel, gelişigüzel, inceliklerine inilmeden yapılan iş" şeklinde bir tanım yapılmıştır. Kısacası üstünkörü, baştan savma iş yapma anlamına gelir.

Üstünkörü Kelimesi Ne İçin Kullanılır?

Üstünkörü kelimesi daha çok "üstünkörü yapmak" şeklinde kullanılır. Herhangi bir çaba harcamadan, öylesine yapılan işleri anlatmak adına bu kelimeden istifade edilir. Üstünkörü kelimesi ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

Evin boyasını o kadar üstünkörü yaptı ki, eski hali daha iyi idi.

Üstünkörü yapılan işler hiçbir zaman karşı tarafı mutlu etmez.

O kadar üstünkörü çalıştı ki onun işlerini de ben yapmak zorunda kaldım.

Üstünkörü Nasıl Yazılır?

Türkçede kelime türleri üçe ayrılır. bunlar basit, türemiş ve bileşik kelimelerdir. Üstünkörü kelimesi de bileşik kelime türlerinden biridir. Bu nedenle üstünkörü ayrı yazılmaz. Kelime, okunuşu itibariyle ayrı yazılıyor gibi düşünülse de dpğru kullanımı birleşik yazılmasıdır.