Ütüyü Kim İcat Etti Ve Kim Buldu? Ütü Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Kumaşların kırışıklıklarını düzeltmek için en çok yararlanılan alet ütüdür. Bu cihazların icadı 17. Yüzyıl başlarına rastlar. Bu dönemden önce kıyafetlerin kırışıklıklarını açmak için ateşte ısıtılan ağır taşlar kullanılırdı. Daha sonralarda ise saplı demir ve düz plakalar kullanılmıştır. Bu yöntemler ısının korunmasında yeterli olmadığı için ütü gereksinimi giderek büyümüştür. Ütü ne zaman, kim tarafından ve kaç yılında icat edildi sorularının yanıtları yazımızda.

Ütüyü Kim İcat Etti?

Ütünün icadı konusunda farklı dönemlerden bahsedilebilir. Elektrik ile çalışan bir alet olduğu için elektrik öncesi dönemin de incelenmesi gerekir. Ütünün tarihsel gelişimine bakıldığında metal tavalar, pürüzsüzleştirici taşlar ve daha birçok ürün günümüzün modern ütüleri yerine kullanılmıştır. Elektrikli ütü ilk defa 6 Haziran 1882 tarihinde Henry W. Seely tarafından New York şehrinde patentlenmiştir.

İlk Ütü Türkiye'ye Ne Zaman Geldi?

Kıyafetlerin kırışıklıklarının açılmasında ütünün yeri son derece önemlidir. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan ütü ilk icat edildiğinden çok sonra Türk insanı tarafından kullanılmaya başlanmıştır .Türkiye'de kömürlü ütülerin kullanımının ardından elektrikli ütüler ilk defa 1905 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İlk buharlı ütüler ise 1971 yılında Türkiye'ye gelmiştir.

Ütü Ne Zaman, Kim Tarafından ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Ütü ilk olarak 1880'li yıllarda icat edilmiştir. Ancak elektrikli ütülerin icat tarihi 1880'li yıllardır. Bu dönem öncesinde de uzun zamandır kıyafetlerin düzleştirilmesinde birçok farklı yöntem kullanılmıştır. 6 Haziran 1882 tarihinde elektrikli ütü patentinin alındığı bilinmektedir. Patenti alan kişi de Hery W. Seely'dir.