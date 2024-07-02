Üvercinka Şiiri Sözleri - Cemal Süreya Üvercinka Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Özgün tarzıyla Türk şiirine damgasını vuran Cemal Süreya ya da asıl adıyla Cemalettin Seber eserlerinde aşkı, yalnızlığı ve toplumsal meseleleri derinlemesine işlemiştir. Bunun en iyi örneği de Üvercinka şiiri sözleri içinde gizlidir. Cemal Süreya Üvercinka şiiri açıklaması ve incelemesi yapıldığında yeni sözcükler yaratan şairin keskin zekâsı ve insanı içine çeken sınırsız bir hayal dünyası olduğu görülür.

Üvercinka Şiiri

Böylece bir kere daha boynunlayız sayılı yerlerinden

En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu

kesmemeye

Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız

Birden nasıl oluyor sen yüreğimi elliyorsun

Ama nasıl oluyor sen yüreğimi eller ellemez

Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil

Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun eksik olma

Yatakta yatmayı bildiğin kadar

Sayın Tanrıya kalırsa seninle yatmak günah, daha neler

Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının

Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde

Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor

Bütün kara parçaları için

Afrika dahil

Senin bir havan var beni asıl saran o

Onunla daha bir değere biniyor soluk almak

Sabahları acıktığı için haklı

Gününü kazanıp kurtardı diye güzel

Birçok çiçek adları gibi güzel

En tanınmış kırmızılarla açan

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil

Birlikte mısralar düşünüyoruz ama iyi ama kötü

Boynun diyorum boynunu benim kadar kimse

değerlendiremez

Bir mısra daha söylesek sanki her şey düzelecek

İki adım daha atmıyoruz bizi tutuyorlar

Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar

Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna

diziyorlar

Bütün kara parçalarında

Afrika dahil

Burda senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası

Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırkenki

Padişah gibi cesaretti o, alımlı değme kadında yok

Aklıma kadeh tutuşların geliyor

Çiçek Pasajında akşamüstleri

Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor

Bütün kara parçalarında

Afrika hariç değil

Cemal Süreya

Cemal Süreya'nın Üvercinka Şiiri İncelemesi

Çocukluğunda tam bir kitap kurdu olan Cemal Süreya, kuvvetli anlatımı ve yaratıcı zekasının yanı sıra aşkları ile de ünlüdür. Tomris Uyar'a aşkı dillere destan olan Süreya dört kez evlenmiş ve birçok kez âşık olmuştur. Yaşadığı yoğun duygular düşünüldüğünde aşk şiirleri yazması yadırganmayacaktır. Ama eserlerinde tek odak nokta aşk değildir. Belirli bir ideoloji çerçevesinde toplumsal meseleleri de eserlerinde ele alan Cemal Süreya'nın 1931 yılında Erzincan'da başlayan hayatı 1990 yılında girdiği şeker koması yüzünden İstanbul'da son bulmuştur.

Şairin yayımlanan şiir kitaplarından ilki Üvercinka'dır. Cemal Süreya'nın 1958 yılında yayımlanan bu kitabında yirmi dokuz adet şiiri arasında aynı adlı şiir de yer alır.

Üvercinka Şiiri Konusu

Üvercinka, Cemal Süreya'nın aşkın farklı boyutlarını ele aldığı eseridir. Şiir, Süreya'nın kendine has dili ve imgeleriyle okuyucuyu derin bir yolculuğa çıkarır. İlk dizelerde başlayan yoğun duygusal ifade şiirin sonuna kadar devam eder. Şiirin her dizesinde, şairin yaşamış olduğu aşkın izlerini görmek mümkündür.

Cemal Süreya'nın Üvercinka'sının teması aşk ve tutkudur. Şiirin açılış dizeleri, bir tramvay yolculuğuyla metaforik bir başlangıç yapar.

"Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız"

Bu yolculuk, okuyucuyu şairin iç dünyasına götürür.

"En uzun boynun bu senin dayanmaya ya da umudu kesmemeye" dizesi, sevgiliye duyulan derin bağlılığı ve sevgilinin varlığından doğan umudu temsil eder.

Şiirin bir diğer önemli teması ise sevgiliye olan hayranlıktır.

"Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde

Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor" dizeleri ise sevgilinin fiziksel güzelliğine ve şairin ona duyduğu hayranlığa vurgu yapar. Bu ifadeler, Cemal Süreya'nın şiirlerinde sıkça rastlanan fiziksel betimlemelerin bir örneğidir.

Üvercinka Şiirinin Adı

Kendi kelimelerini oluşturacak yaratıcılığa sahip bir yazar olan Cemal Süreya şiirine Üvercinka adı vermiştir. Bir görüşe göre, Cemal Süreya bu adı güvercin kelimesinden türetmiştir. Bu kelimenin ilk harfini atıp dünyanın belirli yerlerinde kadın isimlerinin sonuna eklenen 'ka' takısını kullanmış, böylece "Üvercinka" kelimesine ulaşmıştır. Bu görüş doğrultusunda söz konusu aşk şiirinin kuş gibi hür bir kadını anlattığı söylemek yerinde olacaktır.

Bir diğer görüş ise Üvercinka adının güvercinin kanadına atıfla şair tarafından türetildiğidir. Her iki görüşe göre de güvercinle bağlantılı olan bu kelime Cemal Süreya'nın yarattığı yeni bir sözcüktür.

Üvercinka Şiirinin Dili ve Biçimi

Serbest ölçüde yazılmış olan şiirin yalın bir dili vardır. Şiirin adı bile şair tarafından ortaya atılan, Türkçede olmayan bir sözcüktür. İmgeler de şiirde yoğun biçimde bulunur.

Üvercinka Şiirinin Mesajları

Üvercinka şiiri sadece bir aşk şiiri değildir. Eserde toplumsal meseleler politik bir duruşla ele alınır.

"Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar"

Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar" dizeleri dönemin siyasi atmosferine ve bireylerin yaşadığı zorluklara atıfta bulunur.

Süreya'nın sömürülen ve yoksul Afrika'ya da şiirinde yer vermesi yine politik bir mesajdır. Bu dizeler, şairin yalnızca kişisel değil, aynı zamanda toplumsal konulara ve dünyada olanlara da duyarlı olduğunu göstergesidir.