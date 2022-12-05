Üvey kelimesi, sosyal hayatta, konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle de üvey zıt anlamlısı ve manası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Metinlerde ya da konuşmada, bir kelimenin aksi manasını ifade etmek için zıt anlamlı kelimelere sık sık başvuruluyor. Türk Dil Kurumu ve diğer sözlüklerdeki tanımına göre, üvey zıt anlamlısı nedir, bu sözcüğün karşıtı olarak hangi kelime kullanılabilir? İşte, üvey kelimesinin aksi anlamını ifade eden sözcük...

ÜVEY ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Üvey kelmesnn zıt anlamlısı öz kelmesdr.

Üvey sözcüğünün eş anlamlısı yoktur.

ÜVEY NE DEMEK?



1-) Öz Değil, Ana-Baba Bir Olmayan. Ana Bir Veya Yalniz Baba Bir Kardeşler Birbirlerine Göre Üveydirler.

2-) Yalnız yasaca akraba sayılan, aralarında kan bağı bulunmayan, öz olmayan.

3-) Kendisine kötü davranılan.

Üvey ana : Üvey anne.

Üvey anne : Öz olmayan anne, analık, üvey ana, cicianne. Çocuğuna kötü davranan anne.

Üvey baba : Öz olmayan baba, babalık. Çocuğuna kötü davranan baba.

Üvey çocuk : Üvey evlat.

Üvey evlat : Karı kocanın her birine göre öbürünün ayrı bir eşinden dünyaya gelmiş olan evlat, üvey çocuk. Kötü davranılan kimse.

Üvey kardeş : Anaları veya babaları ayrı olan kardeşlerden her biri.

Üvey kız : Karı kocanın her birine göre öbürünün ayrı bir eşinden dünyaya gelmiş olan kız çocuk.

Üvey oğul : Karı kocanın her birine göre öbürünün ayrı bir eşinden dünyaya gelmiş olan erkek çocuk.

Üvey evlat gibi tutmak : Horlamak, haksızlık etmek, iyi davranmamak.

Üvey evlat muamelesi yapmak : Dışlamak. kötü davranmak.

Üveyik : Güvercinlerden, korularda yaşayan, eti için avlanan, boz renkli bir kuş (Streptopelia turtur).

Üveyme : Üveymek işi.

Üveymek : Güvercin, kumru vb. kuşlar, göğüslerinden ötmek.