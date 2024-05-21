Uyarı Eş Anlamlısı Nedir? Uyarının Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Uyarı kelimesi biyoloji terimi olarak da kullanılmakta olup, bir organizma üzerinde uyarıma yol açan kuvvet manasını da taşımaktadır. Uyarının eş anlamı olan sözcük de tıpkı uyarı kelimesinde olduğu gibi aynı anlamı cümle içinde kullanımı sırasında taşımaktadır. Uyarı eş anlamlısı bu sebeple, kelimenin özü ve asıl anlamı bakımından çok önemli bir yer tutmaktadır. Hem biyoloji hem de diğer sosyal alanlarda bir tanımlama olarak kullanılmakta olan uyarı kelimesi sayesinde, hedeflenen pek çok anlam, hatasız bir biçimde karşı tarafa geçmektedir.

Uyarı Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre uyarı kelimesi hem bilim hem de biyoloji dallarında bir tanımlamaya sahiptir. Bu tanımlamaya göre uyarı sözcüğü; bir organizma üzerinde uyarıma yol açan kuvvet manasındadır. Yine TDK'ya göre uyarı kelimesinin eş anlamlısı; ''ihtar ve ikaz'' olarak ifade edilmektedir. Ayrıca; ikaz, uyarma ve tembih gibi kelimeler de eş anlam olarak tanımlanabilmektedir.

Uyarının Eş Anlamı Olan Sözcük

Uyarı kelimesinin eş anlamı olarak tarif edilebilen sözcükleri arasında; tembih, uyarma, uyarım ve ihtar gibi sıfatlar bulunmaktadır. Fakat genel olarak en çok kabul edilen eş anlamlı sözcük, ikaz olarak bilinmektedir. Kısaca, uyarı kelimesinin eş anlamı olan sözcük ikaz sözcüğüdür.

Uyarı Eş Anlamlısının Cümle İçinde Kullanımı

Uyarı kelimesinin eş anlamlısının cümle içinde kullanımı şu şekildedir;

-Seni pek çok kez uyardım, artık bu hataları yapmamalısın!

-Toplantı sırasında da ikaz edildi ama aynı şeyleri yapmaya devam ediyor.

-Bu aldığın kaçıncı ihtar?