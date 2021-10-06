Üye eş anlamlısı nedir? Üye kelimesinin eş anlamlısı

Üye kelimesi ve eş anlamlıları günlük hayatta sık kullanılan kelimelerdir. Bazı kalıplaşmış ifadeler ve tamlamalarda da karşımıza çıkan üye kelimesinin iki farklı eş anlamlı karşılığı vardır.

ÜYE KELİMESİNİN ANLAMI

Üye kelimesi; herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri ve omurgalılarda, kol ve bacaklar, uzuv anlamlarına gelmektedir. Moğolcadan dilimize geçtiği bilinen üye kelimesi eskiden etimolojik olarak eklem, boğum, el-kol, dal-budak anlamları da taşımaktadır.

ÜYE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Üye kelimesi de eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır. Abone ve aza kelimeleri üye kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerdir.

ÜYE KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER